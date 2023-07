Juan Guillermo Cuadrado destapa las cartas de su futuro; estas son las ofertas que tiene

Por estos días ha estado agitado el mercado de fichajes para los futbolistas colombianos con más renombre. Juan Fernando Quintero en las últimas horas fue noticia luego de dejar el Junior de Barranquilla, hace un par de días Falcao García se volvió tendencia por la posibilidad de ir a Millonarios, ahora, Juan Guillermo Cuadrado también suena luego de las últimas declaraciones de su futuro.

El extremo colombiano que hizo presencia en Colombia para un evento, tuvo la oportunidad de hablar con varios medios deportivos los cuales no pasaron por alto que contara que le deparaba su futuro. Cabe recordar que hace apenas unos días, el futbolista de la Tricolor dejó las filas de la Juventus de Italia, equipo donde triunfó a lo largó de un largo tiempo y salió como referente.

Ante los micrófonos de AS Colombia, el ‘Panita’ destapó las cartas para su futuro asegurando que ya hay equipos interesados y que en los próximos días tomará una decisión: “Estoy muy tranquilo, pensando bien qué es lo mejor, pidiendo la dirección a Dios. Ahí está nuestro representante Andrey Martínez que estaba en Europa y justamente llegó para hablar de los temas. Obviamente, hay opciones y vamos a analizar cuál es la mejor”.

Con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el jugador dio por finalizado su etapa en la Juventus. - Foto: LightRocket via Getty Images

Sobre una posibilidad que se había planteado sobre llegar al fútbol de Arabia Saudita, aseguró que su espíritu competitivo aún le permite sentirse para un reto más grande aún con 35 años: “En este momento todavía siento la pasión, me gusta competir. Por allá está el panita (Cristiano Ronaldo), pero no me quiere llevar (risas). Estoy muy tranquilo. Ahora vamos a hablar de opciones con mi representante y ver qué es lo mejor”, apuntó.

De momento, las únicas dos posibilidades de las que se tenía conocimiento estaban en Turquía y Arabia Saudita, sin embargo, no son destinos que propiamente le llamen la atención al antioqueño más allá de las buenas condiciones económicas que le han prometido.

Según el italiano Alfredo Pedullà, periodista del canal Sportitalia, Cuadrado le ha puesto freno a la decisión mientras revisa un par de ofertas que le llegaron en los últimos días, “una de ellas desde la Premier League”.

Pedullà fue el mismo reportero que hace unos días ventilaba el interés de Fenerbahce por hacerse con los servicios del ex-Juventus. En su primer informe sobre la situación del Panita, aseguró que el club turco ponía sobre la mesa un salario de cuatro millones de euros anuales por dos temporadas, es decir, hasta junio de 2025.

Cuadrado lució la cinta de capitán en los amistosos ante Irak y Alemania. - Foto: Getty Images

La intención de Fenerbahce sigue latente e incluso el periodista insiste en que “esperaban tener una respuesta de Cuadrado a finales de la semana pasada”, sin embargo, la posibilidad de volver a Inglaterra ha pausado todo.

Hasta ahora no se conoce el nombre del equipo de la Premier que quisiera tentar al colombiano, pues todo se ha manejado con absoluta confidencialidad con el agente. Con el pasar de los días, es posible que desde Reino Unido sé de a conocer el equipo que busca a Cuadrado para prolongar su estadía en la élite.

Juan Guillermo Cuadrado fue el capitán de Colombia en el histórico triunfo ante Alemania. - Foto: Getty Images

Pedullá complementa esta versión diciendo que Cuadrado se tomará su tiempo para “entender la profundidad de la propuesta” que cambiaría todo su panorama en este mercado de verano. Una vez conozca hasta donde quiere llegar el pretendiente inglés, “hará un análisis” de las posibilidades que tiene sobre la mesa.

Cabe recordar que el de Necoclí ya tuvo una experiencia en el fútbol inglés con la camiseta del Chelsea en el año 2015, pero no pudo hacerse con un lugar y terminó saliendo unos meses después rumbo a la Juventus, donde explotó todo su nivel conquistando 11 títulos oficiales en ocho temporadas.