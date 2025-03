Juan Fernando Quintero marca golazo con América: en redes salpican a Néstor Lorenzo

Minuto 30 y apareció la magia. Juan Fernando Quintero marcó un golazo para el América de Cali en el duelo vs. Boyacá Chicó por la fecha 18 de la Liga BetPlay del primer semestre del año. El pascual gritó el tanto de Juanfer.

Tras el tanto de Quintero, muchas personas en redes sociales salpicaron y criticaron a Néstor Lorenzo , director técnico de la Selección Colombia, que no hizo ingresar al mediocampista en el empate contra Paraguay en Barranquilla.

⚽️ Golazo de Juan Fernando Quintero con @AmericadeCali y todos los colombianos nos preguntamos … ¿ Néstor Lorenzo por qué NO lo pone a jugar en la 🇨🇴 selección? pic.twitter.com/kRLxDTiPBb

Muchos periodistas deportivos se han pronunciado tras el golazo que anotó Juan Fernando Quintero. América lo disfruta, cosas que la Selección Colombia de Mayores y Néstor Lorenzo no han hecho en lo últimos juegos.

“Disfruto mucho ver a Juanfer en nuestra liga y me emberraca que Lorenzo lo haya ignorado, pero me da mucho guayabo que Juanfer no haya triunfado en Europa por pura falta de autoexigencia. Tiene todo el talento para poder haber hecho una carrera en un equipo top de una liga top”, dijo el periodista Pablo Ríos, de Win Sports, en X.