La millonaria suma que tendría que pagar el Real Madrid si quiere fichar a Kylian Mbappé

El futuro de Kylian Mbappé aún es incierto, a la fecha no se conoce en qué club va a jugar la próxima temporada, sin embargo, lo que sí se conoce es que el Paris Saint Germain no lo va a tener en sus filas tras el anuncio de que no renovará contrato con el club parisino, además el delantero ha estado ausente en la pretemporada del club que desarrolla en países del medio oriente y de Asía.