La NBA revoluciona el arbitraje: jueces usarán auriculares desde este sábado

Los jueces de la NBA utilizarán auriculares durante los partidos desde el próximo sábado primero de noviembre para poder comunicarse en tiempo real entre ellos y con el centro de repeticiones, anunció la liga norteamericana de baloncesto este viernes 31 de octubre.

La medida, en la que la NBA colabora con la Asociación Nacional de Árbitros de Básquetbol, inicia un proceso de dos fases cuyo objetivo es mejorar el ritmo del juego y la precisión del arbitraje.

En la primera fase, cada árbitro llevará un auricular sujeto a su uniforme. Podrán quitárselo y colocárselo en la oreja solo durante la revisión de repeticiones instantáneas y cuando sea necesario en otras interrupciones en un partido, pero no mientras se está jugando.

El árbitro Bill Kennedy nos regaló anoche uno de los mejores momentos del año 🤣 pic.twitter.com/quPxNbFOaS — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 11, 2022

Luego de que se evalúen los resultados de la primera fase del nuevo sistema, comenzará una segunda instancia en enero en la que los referís podrán llevar los auriculares puestos durante todo el encuentro, incluso mientras se está jugando. En la segunda fase, los árbitros podrán comunicarse directamente con el centro de repeticiones y entre ellos en todo momento durante el juego.

La segunda fase se extenderá al menos hasta el receso del Juego de las Estrellas, que se realiza en febrero. La tecnología a utilizar ya se probó durante los partidos de pretemporada de los dos últimos años, la Liga de Verano de la NBA de 2023 a 2025 y la Liga de Desarrollo de la NBA (G League) de 2022 a 2024.

Con esta decisión, la mejor liga de baloncesto del mundo busca mantenerse a la vanguardia y seguir siendo un lugar de reflectores con estrellas del deporte. Asimismo, con esta nueva iniciativa se pretende agilizar el juego y que los ojos de los fanáticos se concentren en la acción y no en las decisiones arbitrales.

La comunicación en tiempo real promete reducir errores, acelerar las revisiones y ofrecer mayor transparencia en las decisiones de los jueces. La implementación tecnológica, además, refuerza el compromiso de la liga con la innovación y la justicia deportiva, aspectos que han sido prioridad en los últimos años.

Los primeros juegos que tendrán esta nueva fórmula que busca agilizar el juego son:

Sacramento Kings vs. Milwaukee Bucks – 16:00 (hora Colombia) en el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin.

Minnesota Timberwolves vs. Charlotte Hornets – 17:00 (hora Colombia) en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte.

Orlando Magic vs. Washington Wizards – 18:00 (hora Colombia) en el Capital One Arena de Washington D. C.

Golden State Warriors vs. Indiana Pacers – 18:00 (hora Colombia) en el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis, Indiana.

Houston Rockets vs. Boston Celtics – 19:00 (hora Colombia) en el TD Garden de Boston, Massachusetts.

Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons – 21:00 (hora Colombia) en el Arena CDMX de Ciudad de México.