La tocata del PSG que acabó en gol y alargó la final de Supercopa: Tottenham lo sufrió al 90+4′

Tottenham ganaba la final de la Supercopa de la UEFA (2-1) sobre PSG. Parecía todo dado para que los ingleses levantaran el trofeo, pero al 90+4′ llegó una tocata de los dirigidos por Luis Enrique que lo cambió todo.

PSG manejó la pelota de lado a lado, frontal al arco del Tottenham, y luego metió un pase al área que remató Gonçalo Ramos. Significó el 2-2 definitivo en los 90′, y por penales el cuadro parisino se impuso 4-3 para coronarse como nuevo campeón de la Supercopa de la UEFA.