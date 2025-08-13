Deportes
La tocata del PSG que acabó en gol y alargó la final de Supercopa: Tottenham lo sufrió al 90+4′
Al último suspiro, el PSG logró un milagroso empate Tottenham por la final de la Supercopa. Luego, los parisinos se impusieron por penales.
Tottenham ganaba la final de la Supercopa de la UEFA (2-1) sobre PSG. Parecía todo dado para que los ingleses levantaran el trofeo, pero al 90+4′ llegó una tocata de los dirigidos por Luis Enrique que lo cambió todo.
PSG manejó la pelota de lado a lado, frontal al arco del Tottenham, y luego metió un pase al área que remató Gonçalo Ramos. Significó el 2-2 definitivo en los 90′, y por penales el cuadro parisino se impuso 4-3 para coronarse como nuevo campeón de la Supercopa de la UEFA.
¡¡¡LOCURA TOTAL EN UDINE!!! GONCALO RAMOS EMPATA LA SUPERCOPA. PSG 2-2 TOTTENHAM.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025
📺 La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IMrcxstpAX
