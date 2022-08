La triste predicción del CIES para Luis Díaz en esta temporada con el Liverpool

El inicio de temporada para el Liverpool, del colombiano Luis Díaz, no ha sido el mejor. En tres partidos disputados de lo que va la Premier League, el equipo dirigido por Jürgen Klopp ha empatado en dos ocasiones y perdido en una, esta última ante el Manchester United en un juego válido por el clásico inglés.

Desde que el técnico alemán está en el mando de los reds, nunca había tenido un comienzo tan deprimente; es por eso que el Observatorio de Fútbol CIES realizó una serie de predicciones para lo que viene esta temporada, en la que el equipo de Lucho tiene como objetivo ganar la Premier League y la Champions League, además de las copas locales.

El resultado de esta predicción no fue nada alentador para Díaz y compañía, pues según este ente, el equipo de Anfield Road no ganará la Premier League; quedaría ubicado en la segunda casilla, tal y como sucedió la temporada pasada, en la cual pincharon durante las últimas jornadas.

El mediocampista colombiano del Liverpool Luis Díaz calienta antes del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Liverpool en Old Trafford en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 22 de agosto de 2022. (Foto de Paul ELLIS / AFP) / - Foto: AFP

Según el CIES, el campeón del torneo inglés sería el Manchester City, equipo que esta temporada ha arrancado con dos victorias y un empate. Por su parte, el Chelsea, del alemán Thomas Tuchel, completaría el podio a final de la campaña.

En cuanto al panorama de otros equipos que conforman el Big Six, el Tottenham, del colombiano Davinson Sánchez, escalaría para terminar en el cuarto lugar.

Díaz, en el ojo de la crítica mediática

Tras el resultado, algunos medios europeos analizaron cómo ha cambiado el presente del colombiano Luis Díaz, conforme ha cambiado el del Liverpoool.

“Luis Díaz fue anunciado como nuevo jugador del Liverpool el 30 de enero del 2022. Desde su llegada, el guajiro se convirtió rápidamente en figura de los reds y, por eso, Jürgen Klopp apostó por su titularidad. El colombiano ya sumó dos títulos con el conjunto inglés y, a raíz de su protagonismo el semestre pasado, se esperaba un gran arranque de Díaz y sus compañeros esta nueva temporada. Sin embargo, es el peor arranque del equipo de Anfield en los últimos diez años”, señaló el diario español Marca.

“Este mal inicio del Liverpool se convierte también en el peor momento de Díaz desde que firmó con los reds. Asimismo, Lucho perdió el invicto en Premier League, ya que no conocía la derrota en esta competencia. Había sumado once victorias y cuatro empates y este 22 de agosto, el equipo de Klopp perdió 2-1 contra el Manchester United por la tercera fecha de la liga inglesa. Liverpool no logra levantar cabeza y Luis Díaz no ha podido evitar el mal momento que atraviesa el club”, agregó el citado medio.

Liverpool Echo, por su parte, publicó decenas de artículos analizando múltiples jugadas y concluyó que el colombiano lo intentó, pero fue neutralizado por Diogo Dalot, el defensa portugués al servicio de Manchester United.

Entretanto, The Guardian no comentó en sí la actuación del colombiano. Lo más cercano que tiene sobre él radica en un informe en el que señaló: “Jürgen Klopp cree que el estilo de juego del Liverpool asegurará que Luis Díaz siga el camino de Mohamed Salah y Sadio Mané para convertirse en un goleador constante de la Premier League”.

El Liverpool enfrentará el sábado 27 de agosto, a las 9:00 a. m., hora colombiana, al AFC Bournemouth, que marca 15 en la tabla y está una posición arriba del club de Anfield. Allí espera acabar con la mala racha.