Las desgarradoras últimas palabras del karateca que fue ejecutado en Irán

Horas de angustia y de llanto se han vivido en Irán tras la ejecución de dos presos el pasado sábado en Teherán, capital del país asiático. Uno de ellos respondía al nombre de Mohammad Mehdi Karami, capturado el pasado mes de noviembre tras ser señalado de participar en el asesinato de un paramilitar, durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.

“Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, los principales autores del crimen que condujo al martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados en la mañana del sábado”, indicó Mizan Online, la agencia de información del poder judicial.

A pesar de las peticiones de Mashallah, la ejecución fue autorizada por el régimen y finalmente el karateca pasó a la horca el sábado, generando gran impacto entre los que recordaban aquella estremecedora declaración de su progenitor.

Mohammad-Mehdi Karami habla en una sala del tribunal antes de ser ejecutado en la horca, junto con Seyyed Mohammad Hosseini, por presuntamente matar a un miembro de las fuerzas de seguridad durante las protestas - Foto: via REUTERS

Ante esto, miles de reacciones se han conocido por medio de las redes sociales, como la de su padre, quien aparece arrodillado en la calle, cerca a una especie de altar que hicieron en honor a las dos víctimas, adornado con flores y fotos. Entre los lamentos de los presentes destaca el de Mashallah, que, al recibir una foto de su hijo, eleva las manos al cielo y rompe en llanto para darle el último adiós.

Cabe recordar que el padre de este deportista denunció que su hijo nunca tuvo el derecho de elegir un abogado. “Ellos dijeron que era legal, pero no me permitieron buscarle un abogado. Pedí y argumenté, pero, a pesar de todo lo que hice, ellos no me dieron respuesta”, aseguró.

“El abogado que le dieron me dijo que podía contratar a otro, y yo le dije ‘sí, eso es lo que quiero porque tú no has hecho nada para defender a mi hijo, tú no preparaste la defensa’”, añadió.

Sus últimas palabras

Con el eco de estas noticia a nivel mundial, su mismo padre reveló cuáles fueron las últimas palabras de Mohammad Mehdi Karami.

“Él me llamó el miércoles, a las 2:00 p.m., y me dijo: ‘Papá, nos han dado las sentencias, me dieron la pena de muerte, pero no le dije nada a mamá, tú tampoco le digas, no le digas nada a mamá, que Dios los perdone, al menos no pasa nada en casa’”, contó el padre.

“Ellos pueden condenarlo a dos cadenas perpetuas, a 50 años en prisión, pero yo quería saber que él seguía respirando”, agregó en forma de reclamo.

Además de ello, el progenitor del deportista contó una charla que tuvo con él por la supuesta participación en dicho asesinato. “Yo le preguntaba ‘¿Mehdi, por mi vida, tú hiciste eso?’ y él me decía ‘Te lo juro que no, papá, por Dios... te lo juro por tus manos trabajadoras, no...’”.

DANS LE COULOIR DE LA MORT. Karateka de renom, Mohammad Mahdi Karmi a été condamné lundi à la peine capitale en compagnie de 4 autres co-accusés pour avoir tué un milicien pro-régime bassidji le 3 novembre près d’un cimetière de Karaj. Il n’a que 22 ans.pic.twitter.com/KsqnfdVQDh — Armin Arefi (@arminarefi) December 9, 2022

Amir Nasr-Azadani, futbolista, fue enviado a prisión

En el mismo proceso, otras dos personas fueron condenadas a penas de cárcel por la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia de Isfahán (centro) el 16 de noviembre de 2022, entre ellas se encuentra el futbolista Amir Nasr-Azadani, de 26 años, que juega en un equipo local.

Los dos hombres estaban acusados de haber matado a este miembro de la milicia paramilitar Basij, afiliada a los Guardianes de la Revolución, el 3 de noviembre en Karaj, una ciudad al oeste de Teherán.

Una noticia alarmó al mundo del fútbol mientras se llevaba a cabo el Mundial de Qatar 2022, certamen en el que la Selección de Irán tuvo participación en la fase de grupos y que aprovechó para alzar su voz de protesta por la represión que viven las personas que han salido a protestar en ese país por los derechos de las mujeres.

Amir Nasr-Azadani. - Foto: Twitter oficial FIFPRO (@FIFPRO).

El mes pasado se conoció que un futbolista, de 26 años de edad, fue condenado a muerte por apoyar la protesta social que cumple tres años. La información fue confirmada por el sindicato mundial de jugadores de fútbol profesional (FIFPro), que se mostró “conmocionado” por la drástica decisión.

“FIFPro está conmocionado y asqueado por las informaciones según las que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani podría ser ejecutado en Irán después de haber hecho campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en el país. Somos solidarios con Amir”, escribió el sindicato en su cuenta de Twitter.