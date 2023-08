Lionel Messi: ante referente de la Selección Colombia se juega su segundo título en Estados Unidos

Por la importancia del juego y a pesar de la carga de partidos que ha tenido en el último tiempo, Gerardo Martino, entrenador del rosarino en el fútbol estadounidense, aseguró que se pensó darle descanso, no obstante, el mismo jugador decidió tener continuidad en busca de otra consagración.

“En algún momento pensamos que debería parar al menos para recuperarse. Es mucho jugar cada tres o cuatro días... Está claro que el miércoles no va a ser ese día. Pero, bueno, ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y lo que le gusta participar así que hasta tanto él no me mencione nada seguirá dentro del campo”, dijo el ‘Tata’ en rueda de prensa.