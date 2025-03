Liquidan a Arne Slot por sacar a Luis Díaz contra el PSG: habría consecuencias en Liverpool

Así reaccionaron en Inglaterra

Aunque no fue su noche más brillante, en territorio británico destacaron el partido de Luis Díaz. “Otro que empezó bien, pero bajó un poco hacia el descanso. Sin embargo, la carrera directa causó problemas a la defensa del PSG después del descanso, y no dejó de intentarlo”, escribió el Liverpool Echo .

“Darwin Núñez no tuvo efecto en el juego y Curtis Jones estuvo mal cuando entró. Cody Gakpo no parecía estar en forma. Parecía una sustitución desperdiciada por parte del Liverpool “, declaró Warnock.

Esa misma opinión se regó como redes entre la hinchada de Liverpool. “Gakpo tocó el balón solo tres veces y no completó ningún pase cuando entró, dejando a muchos seguidores perplejos sobre por qué Chiesa no pudo entrar”, estableció This Is Anfield, medio partidario del club inglés.