Llegó la hora: calendario completo y cuándo comienza la temporada de la Fórmula 1

Este fin de semana iniciará la temporada 2022 de la Fórmula 1 con grandes cambios en la estructura de los monoplazas en un reglamento que promete hacer una competencia más cerrada y atractiva para los aficionados alrededor del mundo.

Los directivos de la FIA le apuntaron a modificar las características aerodinámicas de los autos, evitando la dependencia en los alerones que, según la propia versión de los pilotos, dificultaba las persecuciones, los adelantamientos y en general la competencia, producto del ‘aire sucio’ que favorecía al competidor que estaba por delante en el circuito.

Para esta temporada regresará el ‘efecto suelo’, prohibido en la Fórmula 1 desde 1982 a causa de los accidentes, pero aclamados de regreso en este 2022 con ciertos cambios para disminuir los riesgos por los que fue suspendido hace más de 40 años. El aire entonces pasará debajo del monoplaza y esto ayudará a disminuir la carga aerodinámica extra que impedía una competencia más justa a la hora de sobrepasar a los rivales.

Estos cambios en el reglamento han afectado directamente el rendimiento de equipos que dominaban el mundial, por ejemplo, el equipo Mercedes de Lewis Hamilton. “Es demasiado pronto para tener ese tipo de pensamientos sobre el Mundial, pero por el momento no creo que compitamos por victorias. Estoy seguro de que todos pueden darse cuenta de que no somos los más rápidos. Ferrari parece ser el más rápido, y quizás Red Bull, y luego quizás nosotros, o McLaren. Actualmente no estamos en la cima”, reconoció, pesimista, el piloto británico que busca su octavo título este año.

Hamilton ve difícil pelear por el título, ya que el auto es “muy diferente al del año pasado” y no está tan bien. “Tenemos retos mucho más grandes y no son cambios de una semana. Tardarán un poco más. Me han dicho que tenemos que encontrar una cantidad considerable de ritmo”, advirtió.

A pesar de todo, el inglés considera que hay “potencial dentro del coche” para lograr cosas. “Solo tenemos que aprender a extraerlo y arreglar los problemas, que es lo que estamos haciendo. Pero tenemos obstáculos que superar. La próxima semana obtendremos una mejor muestra de nuestro ritmo, pero la gente podría sorprenderse. Nos dicen que estamos decepcionando, pero este año es un poco diferente”, subrayó.

Ante ese panorama, Max Verstappen, de la escudería Red Bull, se erige como el gran favorito. El piloto neerlandés, vigente campeón del mundo, ha sido el más rápido de la tercera y última jornada del test de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin, antesala del comienzo del campeonato, en la que el español Fernando Alonso (Alpine) ha terminado tercero justo por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen, a bordo del nuevo ‘RB18′ con los pontones cambiados, sorprendió a todos al marcar, a falta de más de dos horas para el final, un crono de 1:32.645 con neumáticos medios que mejoró en casi medio segundo el tiempo de su compañero de equipo, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, que había sido el más rápido de la sesión matinal. Tras la última bandera roja y ya con las blandas, rebajó la marca en dos ocasiones para dejarla en 1:31.720.

'Tis the season for some racing 👀 #F1Testing ⏱pic.twitter.com/oqlupfjniU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 14, 2022

Tras él terminó Leclerc, evidenciando la solvencia del nuevo Ferrari, llamado a pelear por el título y a conquistarlo por primera vez desde 2007. Con 1:32.415, llevó su monoplaza hasta la segunda plaza, mientras que su compañero, el español Carlos Sainz, concluyó decimotercero la jornada.

Bajo esas sensaciones iniciará la temporada de la Fórmula 1 este viernes 18 de marzo con los ensayos libres. El sábado 19 será la pole position y el domingo 20 el Gran Premio de Baréin en la ciudad de Manama.

Calendario de la F1 2022

1. Gran Premio de Baréin (Circuito Internacional de Baréin, Sakhir) - 20 de marzo.

2. Gran Premio de Arabia Saudita (Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda) - 27 de marzo.

3. Gran Premio de Australia (Circuito de Albert Park, Melbourne) - 10 de abril.

4. Gran Premio de Emilia-Romaña (Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Imola) - 24 de abril.

5. Gran Premio de Miami (Autódromo Internacional de Miami, Miami Gardens) - 8 de mayo.

6. Gran Premio de España (Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló) - 22 de mayo.

7. Gran Premio de Mónaco (Circuito de Mónaco, Montecarlo) - 29 de mayo.

8. Gran Premio de Azerbaiyán (Circuito callejero de Bakú, Bakú) - 12 de junio.

9. Gran Premio de Canadá (Circuito Gilles Villeneuve, Montreal) - 19 de junio.

10. Gran Premio de Gran Bretaña (Circuito de Silverstone, Silverstone) - 3 de julio.

11. Gran Premio de Austria (Red Bull Ring, Spielberg) - 10 de julio.

12. Gran Premio de Francia (Circuito Paul Ricard, Le Castellet) - 24 de julio.

13. Gran Premio de Hungría (Hungaroring, Mogyoród) - 31 de julio.

14. Gran Premio de Bélgica (Circuito de Spa-Francorchamps, Spa) - 28 de agosto.

15. Gran Premio de los Países Bajos (Circuito de Zandvoort, Zandvoort) - 4 de septiembre.

16. Gran Premio de Italia (Autodromo Nazionale di Monza, Monza) - 11 de septiembre.

17. Gran Premio de Rusia (Autódromo de Sochi, Sochi) - 25 de septiembre. [CANCELADO]

18. Gran Premio de Singapur (Circuito callejero de Marina Bay, Marina Bay) - 2 de octubre.

19. Gran Premio de Japón (Circuito de Suzuka, Suzuka) - 9 de octubre.

20. Gran Premio de los Estados Unidos (Circuito de las Américas, Austin) - 23 de octubre.

21. Gran Premio de la Ciudad de México (Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México) - 30 de octubre.

22. Gran Premio de São Paulo (Autódromo José Carlos Pace, São Paulo) - 13 de noviembre.

23. Gran Premio de Abu Dabi (Circuito Yas Marina, Isla Yas) - 20 de noviembre.

*Con información de Europa Press.