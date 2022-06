“Los haré sentir orgullosos”: Luis Fernando Suárez, el único colombiano que estará en Catar 2022

SEMANA: ¿Si usted pudiera titular esta entrevista, cómo lo haría después de clasificar a Ecuador, Honduras y ahora a Costa Rica a un mundial?

Luis Fernando Suárez: Rebeldía podría ser un buen nombre, porque creo que eso fue lo que significó. Después de empezar tan mal esta eliminatoria, el grupo se supo manejar y salimos adelante. Sacamos fuerzas de donde no había y si antes estaban unidos, esta vez se unieron mucho más. Se les ganó al escepticismo, al pesimismo y hasta a un ambiente enrarecido y tóxico.

SEMANA: De las tres clasificaciones al mundial, ¿cuál ha vivido con mayor emoción?

L.S.: Las tres fueron muy lindas, las disfruté muchísimo, pero sí es cierto que esta tiene una connotación especial. No he cumplido el año todavía de estar acá en Costa Rica y lo logramos. Todavía tengo la capacidad de sorprenderme y este grupo me sorprendió gratamente por la inteligencia.

SEMANA: ¿Por qué lo sorprendieron?

L.S.: Era un equipo que hace dos años no ganaba nada a nivel internacional, ni un solo partido. Había que darles confianza en lo futbolístico y en lo mental. Al grupo algo le faltaba por hacer. Hubo resultados que no fueron los mejores, se tomaron decisiones drásticas como un cambio generacional. Hubo una muy buena sinergia. ¿Mi clave?, tener claridad en el objetivo y que ese objetivo se cumpliera para todos. No es llegar a imponer cosas, sino seducir con el discurso. Cuando uno es entrenador extranjero, hay que conocer mucho de la cultura del país, la forma de pensar de la gente, y eso ha sido importante donde he estado.

SEMANA: Del camino recorrido que lo llevó a Catar, ¿qué fue lo más difícil?

L.S.: El final ha sido color de rosa, pero el inicio fue complicado. Hubo momentos en los que nadie creía en mí, me gané muchas críticas crueles y tocaba meterse en una burbuja para no intoxicarse. Hasta me dio covid y todo. Había un panorama oscurísimo, pero encerrado pensé de qué manera solucionaría esto. Fue la mejor prueba, el estar solo, pensando solamente en fútbol.

SEMANA: ¿Cómo vivió el juego contra Nueva Zelanda?

L.S.: Como todo lo que hemos vivido con Costa Rica, que no ha sido fácil. Sabíamos que iba a ser así de complicado el partido. Afortunadamente, se consiguió esa posibilidad de hacer ese gol rápido y después hicimos lo que sabemos hacer muy bien, que es defendernos. Cuando sentí que nos podían empatar, hice algunos cambios, uno por lesión y los otros dos porque quería tener una estructura diferente. Lo bueno de todo esto es que nosotros tenemos la seguridad con Keylor Navas y uno ahí ya tiene un plus.

SEMANA: ¿Cómo fue encontrarse con una superestrella como Keylor, quien estuvo en el Real Madrid?

L.S.: Es supremamente tranquilo. Está con los pies siempre en la tierra, no pide nada distinto a lo que les dan a todos los jugadores, pelea por ellos, tiene humildad y no se le suben los humos.

El estratega colombiano logró el tiquete al mundial de Catar 2022 con la Selección de Costa Rica - Foto: @NavasKeylor

SEMANA: Háblenos de los otros tres colombianos que lo acompañan…

L.S.: Mi preparador físico, Iván Niño, de 29 años, lo conocí cuando estuve en Bucaramanga y es una esponja para aprender. El psicólogo es Felipe Camacho, con una forma de entrenar diferente para mí y creo que eso ha sido muy valioso. John Jairo Bodmer será uno de los mejores entrenadores de Colombia, tiene mucha capacidad, es estudioso y leal. Mi virtud es saber escoger gente y creo que supe escogerlos a ellos.

SEMANA: Ha llevado a tres selecciones a mundiales, ¿por qué en Colombia no se le ha dado?

L.S.: No se han alineado los astros para poderse dar. A mí me lo ofrecieron una vez en el 2000, después de que Javier Álvarez perdió en Londrina, y yo me sentía muy crudo. Después hubo un montón de circunstancias. Yo me fui para Ecuador, pero nunca hubo otra oportunidad de hacerlo. Ya hay un técnico con mucha capacidad y que seguramente va a trabajar por muchos años, y yo, pues espero con Costa Rica hacerlo también. Me encargo de representar bien al país en donde esté.

SEMANA: ¿Después de Reinaldo Rueda hubo interés en usted?

L.S.: Absolutamente no. Yo nunca tuve ningún contacto con alguien de la Federación.

SEMANA: ¿Es un sueño pendiente dirigir Colombia?

L.S.: Después del paso del tiempo uno sí debe ser consciente de algo y es que las cosas se dan en su momento, no por casualidad. En Bucaramanga pude figurar, estar vigente y dirigir una selección como la de Costa Rica. Lógicamente, estaría muy orgulloso de dirigir a Colombia, pero si no se da, estoy tranquilo.

SEMANA: ¿En la Federación se valora más al técnico extranjero que al colombiano?

L.S.: Creo que no puedo hablar de eso porque yo estoy viviendo una circunstancia igual. Soy un extranjero en este país y entonces no puedo decir que eso sea malo. No es la nacionalidad, sino la capacidad.

SEMANA: ¿Qué piensa de Néstor Lorenzo, el nuevo técnico de Colombia?

L.S.: Los jugadores que han tenido relación con él hablan muy bien y eso es un plus interesante y bueno. Pero en Colombia hay muy buena capacidad como Alberto Gamero, Hernán Torres, John Jairo Bodmer y si se me escapa alguno, soy injusto. Se puede llamar a un extranjero sin ningún problema, pero también se podría llamar a un colombiano sin ningún problema.

SEMANA: ¿Cuál es el mensaje a los colombianos que lo apoyan y ven en usted el representante del país en Catar?

L.S.: Que también lo merecen ellos, que sean felices. La bandera de Colombia estará bien junto a la de Costa Rica y los haré sentir orgullosos. Hay que hacer un esfuerzo doble para que todos quedemos contentos.