Malas noticias para Atlético Huila: su técnico tomó una decisión radical; así reaccionó el club

Estando en la undécima posición de la tabla de la Liga Betplay, el camerino y la interna general del club no pasaban por un buen momento, a pesar de los recientes cambios que hubo en los propietarios de la institución.

Tal condición no es solo preocupante por lo que muestra el ranking del campeonato local, sino por la estampa que queda en contra de los huilenses en la tabla del descenso, la cual lideran junto al Unión Magdalena. La obligación de ganar era inminente.

A su vez, Corredor llega luego de salir de Once Caldas por una campaña irregular.

Ante el panorama actual, el técnico colombiano tiene algunos juegos clave para salvar la categoría de su nuevo club. El jueves tendrá que visitar a Boyacá Chicó en Tunja, el domingo recibe a Jaguares en Neiva y el 4 de septiembre se medirá ante Once Caldas en Manizales.

Atlético Nacional sufre, pero sonríe:

Con este resultado (0-1), el equipo de Amaral escala hasta la segunda posición del campeonato con 11 unidades, aunque deberá esperar al complemento de la fecha que terminará este lunes festivo con los compromisos entre Bucaramanga vs. Águilas Doradas y Millonarios vs. Once Caldas.