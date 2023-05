Manchester City busca ampliar su ventaja en la Premier antes del choque decisivo con Real Madrid; así jugará este fin de semana

El líder Manchester City afronta la jornada 36 de la Premier League en medio de las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid, por lo que intentará no pensar en ello para poder abrir brecha frente a un Arsenal que debería ganar al Brighton para aprovechar un hipotético tropiezo de los ‘citizen’.

Tras el 1-1 del Bernabéu, las ‘semis’ se decidirán en el Etihad el próximo miércoles, pero, antes, el equipo de Pep Guardiola debe solventar su visita al Everton, que viene de ganar y salir del descenso en la última jornada (1-5 en casa del Brighton) y buscará dar continuidad a esa vía salvadora.

Así que no será fácil para el City, que debería poner en pausa la ‘Champions’ y centrarse en una Premier donde acaba de recuperar el liderato y no tiene nada asegurado, pese a sus diez victorias seguidas. De hecho, su único rival en la lucha por el título, el Arsenal de Mikel Arteta, intentará aprovechar cualquier despiste y tropiezo de los ‘sky blue’.

Kevin de Bruyne fue la figura del partido en el Santiago Bernabéu - Foto: AFP

Guardiola en contra de la programación

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, lamentó este viernes que Eurovisión, festival que se celebra este sábado en la ciudad inglesa de Liverpool, haya trastocado el calendario de su equipo, que tendrá un día menos de descanso que el Real Madrid para afrontar la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

“No lo entiendo (jugar el domingo y tener menos descanso), pero no quiero luchar más por eso. Tenemos que adaptarnos a ello. No importa, ya no lucho por los horarios”, afirmó el técnico catalán en la previa del duelo de este domingo ante el Everton.

Mientras, los blancos, sin opciones reales en Liga, recibirán al Getafe este sábado, día en el que Guardiola hubiera preferido visitar Goodison Park. Sin embargo, Eurovisión ha hecho que esto sea imposible por motivos de seguridad. “Al final no podemos jugar el sábado por Eurovisión o algo así en Liverpool, no hay suficientes cuerpos de seguridad para manejar dos eventos importantes”, relató Guardiola.

El técnico español, aún puede coronarse en Liga, Copa y Champions. - Foto: AFP

Los ‘gunners’, tras ganar 0-2 en el complicado St. James’ Park del Newcastle --tercero en la tabla pero fuera de la lucha--, siguen en la pelea pero reciben a ese Brighton herido que, no obstante, está siendo una de las sorpresas positivas del campeonato, y lucha todavía (es séptimo) por estar en Europa la siguiente campaña.

Otros duelos del fin de semana

En esa misma situación están Aston Villa y Tottenham, que se ven las caras en Villa Park en un pulso directo por la zona noble. Los ‘Villans’ de Unai Emery, octavos, vienen de caer en casa de los Wolves y están ahora a 3 puntos de unos ‘Spurs’, sextos, que ganaron en casa al Crystal Palace. Así que todo está abierto y en un puño.

Cerrará la jornada el Liverpool, en casa de un Leicester City que sigue luchando por evitar el descenso, posición que actualmente ocupa. Los de Jurgen Klopp, quintos y en plena racha de victorias, buscarán una más en el King Power Stadium para presionar a un Manchester United, cuarto, que el sábado recibe a los Wolves.

Esta jornada puede ser decisiva también en la parte baja de la tabla. Y es que el Southampton, colista con 24 puntos, recibe al Fulham (décimo) con la necesidad y obligación de ganar para, en combo con otros resultados, poder seguir vivo en su lucha por mantener la categoría.

Jugadores de Liverpool formados en silencio mientras suena 'God save de the king' - Foto: AFP

Programación de Premier League

Sábado

Leeds - Newcastle.

Southampton - Fulham.

Chelsea - Nottingham Forest.

Aston Villa - Tottenham.

Manchester United - Wolves.

Crystal Palace - Bournemouth.

Domingo

Everton - Manchester City.

Brentford - West Ham.

Arsenal - Brighton.

Lunes

Leicester City - Liverpool.