María Isabel Urrutia construirá un observatorio para evitar abusos sexuales en el deporte

La nueva Ministra del deporte trabajará para no tener más casos como el de Giovanny Vega Blanco.

Como mujer, deportista y representante de su raza, María Isabel urrutia se siente realizada. Es la primera Ministra del Deporte de su género y llega con la confianza de deportistas como Mariana Pajón, Caterine Ibargüen, Willington Ortiz, entre otros.

“Lo más importante es que ellos reconocen el trabajo y la lucha del deportista, porque no venimos de estrato 77 sino de municipios, periferias o barrios de invasión, y hacer el proceso olímpico, ganar medalla, educarme y estar en la política me ayudó a que el presidente confiara en mí y el compromiso es grande y es duro”, le dijo a SEMANA TV.

Gustavo Petro les pidió llegar a los rincones apartados de Colombia y recuperar la infraestructura deportiva.

Una de sus misiones es la liga femenina de fútbol. Entiende lo indignante que ha resultado para el país que organizó la Copa América tener más de 400 deportistas desempleadas sin campeonato profesional, sumando los logros de la Sub 17, la Sub 20 y la selección de mayores en mundiales, olímpicos e incluso consiguiendo el oro bolivariano en los pasados juegos que se realizaron en Valledupar.

Sobre la regulación a la Federación Colombiana de Fútbol, sabe que tiene que acordar con los integrantes de esa entidad privada, para estar en contacto y mejorar la imagen.

Por eso, empezó a trabajar fuertemente y se reunió con algunos de los presidentes de los clubes del fútbol colombiano y con Fernando Jaramillo, máximo dirigente de la Dimayor.

“Me reuní con más o menos 12 equipos y tienen la disposición de trabajar juntos. No todo lo podemos regular en la Federación. Para mí lo importante no es la liga, sino garantizarles a las mujeres 11 meses de trabajo y que la empresa privada se sume. Buscar cuántas niñas tenemos y cuántos equipos podemos armar, lo mismo con las escuelas de iniciación deportiva”, reconoció, sin adelantar el presupuesto económico para llevarla a cabo. Espera que el Comité Olímpico colombiano se sume.

En 10 días hará un empalme completo para mirar qué puede tomar del Ministerio pasado y qué debe mejorar. Estuvo en la cumbre de alcaldes del Pacífico y viajó a Chocó. Dice tener todas las capacidades para cumplir bien su labor.

“Estuve en el congreso, sé cómo funciona, conozco las leyes, sé armar un presupuesto y cómo pedir. De igual manera, tengo responsabilidades administrativas”, agregó.

El Ministerio del Deporte aún no define su viceministro. María Isabel asegura que siguen revisando hojas de vida.

“Independientemente de que no haya llegado por la política, deben cumplir los requisitos para hablar el mismo idioma. Se siguen mirando hojas de vida”, confesó.

Con el ejemplo de lo logrado en el fútbol femenino y en el voleibol femenino, la nueva ministra quiere trabajar duro en los deportes de conjunto.

A SEMANA le aseguró que otro de los objetivos que le encomendó Petro es alejar a los niños de las zonas armadas a través del deporte.

Apoyar para ganar y no esperar que ganen los deportistas para apoyar es otro de sus enfoques.

“Uno de los objetivos del doctor Gustavo Petro es fortalecer las regiones apartadas en todos los deportes que más podamos. Tenemos garantizado el alto rendimiento. A ellos no les toca vender empanadas. A los que les toca vender empanadas son aquellos que, por ejemplo, en los clubes les cobran. A los niños incluso les toca comprar su implementación. No veo justo que si hay un recaudo, no se vea representado en el deportista como tal. Lo que podemos regular como Ministerio, es pedir ajuste de cuentas”, puntualizó.

Gustavo Petro le pidió unión con los deportistas. Muchas de las glorias del deporte le ayudarán a la promoción de la actividad física y serán entrenadores. Su condición es que salgan de la oficina y no se queden en lo administrativo.

“Que vayan al territorio. Haremos además una revisión para las glorias deportivas porque la vida útil del deportista no llega más allá de los 40 años. No veo justo que esperen 10 años más, hay que tener un techo presupuestal. Además, incluir y solucionar a aquellos que no obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos, pero hicieron todo el proceso y por cualquier razón se quedaron en Panamericanos o cualquier otro certamen”, confesó Urrutia.

Guillermo Herrera, anterior ministro del Deporte, en sus 365 días de gestión con el gobierno de Iván Duque, entregó el presupuesto más alto de esa cartera, con un total de 2,3 billones de pesos, de los que 900 millones de pesos se invirtieron durante 2022. María Isabel Urrutia, quien lo reemplaza, está convencida de que debe superar ese monto, revisar la tributaria y las leyes que apoyan los fondos. Actualmente, tiene a su disposición cerca de 8 mil millones de pesos.

Colombia está llena de elefantes blancos

“Nos dieron en infraestructura 1.900 obras, nos justificaron 900 y 1.000 no sabemos si están terminadas o en qué espacio están. Gustavo Petro me dijo: ‘No quiero moles de cemento, sino escenarios funcionales donde los muchachos puedan entrena’r”, enfatizó.

Reconoce que el deporte paralímpico debe tener una atención especial. Colombia, con su delegación en Tokio de 69 deportistas, regresó con 24 medallas. Tres de oro, siete de plata y 14 de bronce.

“Nos tocará unirnos al Ministerio del Deporte y el comité paralímpico, mirar el presupuesto y en qué fortalecerlos”, dijo en SEMANA TV.

De los entrenadores y profesores de educación física le preocupa que muchos no son profesionales del deporte. Trabajará por el laboratorio antidopaje y su certificación. Con su mirada y experiencia como pesista, confesó lo que la ha indignado del deporte colombiano y por lo que va a luchar desde su cargo.

No olvida que la Fiscalía imputó al entrenador Giovanny Vega Blanco, por presuntos actos y abusos sexuales contra siete atletas menores de edad en presuntos hechos ocurridos entre 2014 y 2021, en un club deportivo que él dirigía, que estaba ubicado en Bucaramanga.

“La indignación para mí son los dirigentes deportivos que no trabajan. Violación a niños y niñas de dirigentes, entrenadores, y por eso haremos un observatorio del deporte. La Fiscalía nos va a ayudar”, confesó.

Finalizó en SEMANA TV hablando de la felicidad que le genera que haya llegado al cargo gracias a un clamor nacional.

“Voy a trabajar 24/7 y les dejaré la puerta abierta a más deportistas para que lleguen a este cargo”, prometió en SEMANA.