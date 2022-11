Memes de James inundan redes tras victoria de Queiroz en el Mundial Qatar 2022

La jornada futbolera de este viernes 25 de noviembre inició muy temprano con el partido entre Gales e Irán, selecciones que pertenecen al grupo B. Esta fue la segunda salida al campo de juego del equipo europeo, que llevaba 64 años sin disputar un Mundial, y que en el primer juego igualó a un gol con Estados Unidos.

Por su parte, los asiáticos llegaron al Ahmed bin Ali Stadium necesitados de puntos, tras perder por goleada de 6-2 en su debut ante Inglaterra. Al dejar muchas dudas, se pensó que este partido podía tener un resultado similar al de la fecha 1, pero los dirigidos por Carlos Queiroz mostraron una mejor cara y dieron la sorpresa al vencer 2 a 0 a Gales.

Después de la victoria de los dirigidos por Carlos Queiroz, exentrenador de la Selección Colombia, los memes no se demoraron en salir y el blanco de estos fue el ‘10′ del combinado patrio, James Rodríguez.

La primera imagen hace hincapié a “James viendo a Queiroz ganar”.

James viendo a Queiroz ganar: pic.twitter.com/EA5rqPvkwi — Jorge Ignacio  (@_nachodeloyola) November 25, 2022

El segundo meme está intencionado en el mismo sentido, el cual muestra a James llorando cuando Colombia quedó eliminado del Mundial de Rusia 2018.

La tercera imagen hace referencia a que la celebración de los jugadores de Irán con Queiroz fue la que pudieron haber hecho los jugadores de la Tricolor.

Si no le hubieran hecho el 'cajón' al portugués Carlos Queiroz, estos hubieran sido los jugadores de la Selección Colombia. Pero no, los señoritos se dedicaron a otra cosa. Algún día el 10 de ese grupo deberá dar la cara por ello. pic.twitter.com/cH8TPB6hC0 — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) November 25, 2022

El cuarto meme indica los “puntos en el Mundial de Queiroz y los de algunos jugadores de la Selección Colombia”.

Puntos de Queiroz en el mundial de Qatar: 3

Puntos de James, Ospina y Cuadrado en el mundial de Qatar: 0. — Correa-1️⃣8️⃣2️⃣ (@meprendorapidoo) November 25, 2022

La quinta imagen hace referencia a la alegría de un hincha colombiano por el triunfo de Queiroz.

Este es el hombre que hubiera llevado a Colombia a la Copa del Mundo. Pero con el cuento de "estilo del fútbol colombiano" no fueron capaces de avanzar a un fútbol más moderno. Me alegra el triunfo de Queiroz en este Mundial. pic.twitter.com/n6I9Tw9Qoc — Arturo Rojas (@Arturo_RojasM) November 25, 2022

Y, el último meme señala que el Director Técnico que “fue traicionado por los futbolistas colombianos” hace historia en Qatar 2022.

¡ATENCIÓN COLOMBIA!

Carlos Queiroz, el técnico que fue irrespetado y traicionado por algunos futbolistas Colombianos y la Federación, hoy en Qatar hace historia. Primera vez que Irán le gana un partido a un Europeo, Gales.

¡El que gana es el que goza! pic.twitter.com/CFzavQ4FOX — Sarsam #YoSoyColombiaHumana (@willj84753699) November 25, 2022

Carlos Antonio Vélez: a Carlos Queiroz “le hicieron el cajón” para sacarlo de la Selección Colombia

En la más reciente portada de SEMANA, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre el paso de Queiroz por Colombia.

“Cuando llegó la pandemia Queiroz decidió marcharse a Portugal. Desde allí se conectaba por Zoom con los jugadores, ya que no había otra manera. Sin embargo, varias de nuestras estrellitas se conectaban, pero no prendían la cámara y lo dejaban hablando solo. ¡Un irrespeto total!”, expresó Carlos Antonio.

Asimismo, destacó que “los funcionarios medios de la Federación sacaron al entrenador del hotel y lo mandaron a un apartamento pequeño, quitándole su único entretenimiento, que era nadar una hora todos los días. En cambio, a Pékerman, en su época, le pagaron una suite presidencial en un hotel cinco estrellas. Lo peor es que, si fue tres veces en siete años a dicha suite, ¡pegó en el palo!”.

Además, el comunicador habló de los duelos contundentes ante Uruguay y Ecuador. “Llegó el momento de darle el empujón a Queiroz y se lo dieron. Debo decir que tengo 50 años en este oficio y es fácil sospechar que nueve goles en contra en dos partidos (tres que recibió en Barranquilla ante Uruguay, y el fatídico 6 a 1 en Quito frente a Ecuador) fueron suficientes para salir del técnico”.

Por último, el periodista explicó de cómo sacaron a Queiroz de la Tricolor. “Hoy se preguntarán muchos si le hicieron el cajón al técnico portugués. La respuesta es sí. Creo que fueron muchas las personas, empezando porque en la administración de la Federación, hubo quienes empezaron a cambiarle las reglas de juego al director técnico en el camino. No hubo buen entendimiento entre la parte logística y él. Por eso, se sintió afectado y perjudicado. En el caso de los jugadores, algunos fueron casi que advertidos de que esta iba a ser su última etapa y no querían soltar, y todavía no quieren soltar la teta”, dijo.