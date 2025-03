¿Messi es acusado de racismo? Exjugador del Real Madrid saca a la luz situación con el argentino

Cada vez, con mucha más frecuencia, se presentan actos de racismo en el fútbol profesional. Sobre un tema asociado a esto habló el exjugador del Real Madrid Drenthe. Este, en una entrevista en el podcast The Wild Project, de Jordi Wild, hizo referencia al astro argentino Lionel Messi.

Señaló que en un partido el actual jugador de Inter Miami, de Estados Unidos, le dijo “negro de mier**”. A pesar de esto, Drenthe asegura que el argentino le comentó que esta era una expresión normal entre los gauchos.

Messi en su equipo actual. | Foto: Getty Images

“En un partido cuando estaba en el Hércules, contra el Barça, Messi me llamó negro de mier** y me dijo que los jugadores argentinos entre ellos se llamaban negros de mier**, para ellos era una cosa normal, por ejemplo se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo no le gustaba”, expresó.

El exfutbolista de la ‘casa blanca’ señaló que el tema tiempo después fue conversado con Lionel Messi. De acuerdo con sus palabras, el tema pasó y quedó en el terreno de juego. Esto, entonces, no fue considerado como un insulto racista de parte de Messi.

🚨 ¡OJO A LO QUE DICE DERENTHE CON JORDI WILD! pic.twitter.com/fCtDl1ZIRw — Diario AS (@diarioas) February 27, 2025

“No es lo mismo que me lo dijeran mis amigos en el entrenamiento, que me lo dijera un rival. Después no hemos vuelto a hablarlo, el tema pasó. Le tengo mucho respeto a él porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo”, añadió.

Drenthe continuó en la entrevista haciendo referencia a los temas racista en el fútbol. Manifestó sin rodeos que nunca lo ha sufrido directamente, pero que sí es un asunto que a su hija le preocupa un poco.

Drenthe: “Messi me llamó negro de mierda”



Un jugador así nunca puede ser el mejor de la historia. pic.twitter.com/w6DsgjbrGg — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) February 27, 2025

“Yo en mi cara no lo he vivido, pero sigue habiendo mucho racismo. En mi caso, si no vienen a decírmelo a la cara, no me importa. Yo he nacido en Holanda, tengo pasaporte holandés y no he sufrido mucho racismo, pero sí que lo vivo, sobre todo con mis hijos. A mi hija pequeña le preocupa mucho este tema”, afirmó.

El exjugador neerlandés, en otro apartado de la charla, habló de sus recuerdos en el Real Madrid. “Guardo un buen recuerdo, cuando vuelvo al Bernabéu me doy cuenta de todo lo que he crecido y todo lo que me enseñó estar en el Madrid, porque era un niño”, señaló.

El neerlandés cuando estaba en el Real Madrid. | Foto: Getty Images