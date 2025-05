“Yo, personalmente, insté a los jugadores de Millonarios, para que ingresaran rápidamente al camerino para prevenir situaciones críticas, dado el ánimo ardiente de la gente y además solicité el apoyo de la Policía, para estar atentos a cualquier posible agresión; no entiendo la razón por la que el arquero Montero, se quedó de último y en vez de ingresar al túnel de protección, se regresó a recoger una moneda que le habían lanzado, en el acto el policial lo tomó de un brazo y le dijo que por favor ingresara en ese momento habían lanzado dos vapes o cigarrillos electrónicos. El policía lo que hizo fue prevenir que lo golpearan. No obstante la reacción del señor Montero fue inapropiada, por cuanto se alteró y empujó al policía, en ese momento intervino el DT. David Gonzáles y otros señores de Millonarios. De todas maneras, fue más el escándalo y no había lugar a ello. Inclusive, yo le solicité al uniformado que se retirara para no acrecentar más el ambiente que estaba ardiente en ese momento”, se complementó.