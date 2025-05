Joya de Millonarios dio respuesta para irse a otro grande del FPC: esta fue su decisión

Sin embargo, el desempeño de Ruiz no siempre estuvo en un buen momento. Para el cierre de 2024 las críticas le llovían y los rumores de la prensa lo colocaban en dos grandes del FPC: Junior y América . De hecho, fue visto en Barranquilla y se dio casi como un hecho su arribo al tiburón , aunque eso nunca pasó.

Este lunes, 19 de mayo, Daniel Ruiz finiquitó las especulaciones . Dijo que su presunta llegada a Junior o América no eran más que rumores, aclarando que su presente está con Millonarios y despertando todo tipo de reacciones positivas en los hinchas embajadores .

“Todo fueron rumores, siempre voy a Barranquilla porque la familia de mi mujer es de allá y me vieron y salieron los rumores. Pero yo soy feliz aquí, desde el primer día me acogieron de una forma increíble”, afirmó Daniel Ruiz en diálogo con As Colombia.