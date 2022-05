Presidentes de Jaguares y Medellín en cruce de versiones tras la polémica en el FPC

El más reciente fin de semana el fútbol colombiano tuvo que presenciar una nueva y dolorosa imagen para el deporte nacional, luego de que se viera en cancha del estadio Jaraguay de Montería únicamente a un equipo para la disputa de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2022-I.

Fueron los jugadores de Jaguares, junto a la terna arbitral, los que hicieron presencia en cancha, pero no tuvieron rival para desarrollar el juego. El equipo a enfrentar debía ser Independiente Medellín, pero el cuadro poderoso decidió no viajar debido al paro armado y a la falta de garantías que se podrían presentar en esta zona del país.

Todo esto dio diversas reacciones, algunas en contra y otras a favor de las dos posiciones. Aún sin un pronunciamiento de Dimayor para saber cuál será la decisión final sobre el resultado, durante la mañana de este lunes los presidentes de ambas instituciones sentaron su posición y dieron detalles sobre lo sucedido en entrevistas individuales que mantuvieron con la emisora W Radio.

Jaguares, presidente Nelson Soto

El directivo del equipo de Montería aseguró en primera medida que: “El presidente del Medellín el día viernes me llamó para preguntarme ‘¿Cómo están las condiciones en Montería para el partido?’. Yo le contesté que las condiciones estaban perfectamente bien, que podía estar tranquilo, el alcalde le envió una carta al presidente de la Dimayor garantizando la seguridad y que el partido podría desarrollarse sin ningún inconveniente”.

“A mí el presidente del Medellín nunca me dijo que hiciéramos un aplazamiento del partido. Luego en la noche me entero en los medios que el DIM no viajaba a la ciudad de Montería porque no había las garantías de seguridad, cosa totalmente ajena a la realidad”, complementó.

A su vez, aseguró que de haberse presentado algún inconveniente o alerta, otra habría sido su decisión: “Pueden estar seguros que si se presentaban hechos en la ciudad de Montería que hicieran tomar otra decisión, Jaguares habría sido el primero en tomarla”.

Ante la negativa de su rival para viajar a la sede del juego, dijo: “Nada de eso se presentó y uno no puede jugar con el capricho de un equipo que dijo no venir, a pesar de que les pusieron un avión especial para que viajaran y decir por oportunismo: ‘no, ya estoy clasificado no me interesa, ellos son los que le hacen un daño al fútbol’”.

“En mi oficina no tengo una solicitud por parte del Medellín donde diga que quiere cambiar de sede o fecha para el partido. Oficialmente no nos hicieron ninguna petición” expresó.

“No había por calendario cómo mover el partido en tiempos, salir a decir cosas medio ciertas le hace daño al fútbol. Hay un ‘show’ mediático en el que nos enteramos no a través de los clubes sino de los medios”, finalizó.

Medellín, presidente Daniel Ossa

Ossa, como representante del cuadro poderoso, dio a conocer otra versión sobre las negociaciones previas para el juego: “No es así. No tengo forma cómo argumentarlo, es un tema interno entre nosotros y Dimayor; adicional hicimos una llamada a Jaguares en las horas de la mañana en donde nos dijeron ‘aló, no me vaya a hablar del partido que aquí no está pasando nada’ y posterior a ello tratamos de comunicarnos con él en la tarde y no hubo respuesta”.

“Hubo dos cartas para el aplazamiento del partido a la Dimayor antes del partido y hubo negativa, nos servirán para hacer los descargos en el momento que sea requerido”, informó.

Defendió la postura de su equipo y añadió lo que deseaban conseguir: “Consideramos que hay un tema de fuerza mayor y lo único que pedíamos era un aplazamiento, dos tres días, buscar una fecha para jugar el encuentro. Dimayor propuso una cancha neutral, el señor de Jaguares se niega rotundamente a cambiar algo”.

[Institucional 🔴🔵] Ningún partido de fútbol es más importante que la integridad de las personas. Nuestra solidaridad con los habitantes de #Montería. pic.twitter.com/NBJ88BI9mf — DIM (@DIM_Oficial) May 8, 2022

Se mostró preocupado por la presencia de actores políticos de la ciudad de Montería en el estadio: “Debemos estar muy al margen de temas políticos, hubo presencia del alcalde de Montería en el estadio y eso pudo haberse manejado de otra manera”.

“Queríamos preservar no solo nuestro equipo, sino también al rival”, señaló.

A la espera de algunas reuniones por parte de Dimayor, los puntos aún no han sido entregados por ‘W’ a Jaguares: “El partido a hoy no está perdido, existe la posibilidad, eso lo determinará el Comité Disciplinario. Argumentaremos todo lo que más podamos”.