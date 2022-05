¿El ‘show’ debía continuar? Así habría ganado Jaguares por ‘W’ a Medellín en la Liga BetPlay

En el marco de una nueva fecha durante la fase regular del FPC del semestre 2022-I estaba previsto que Jaguares de Córdoba e Independiente Medellín disputaran el compromiso válido para la fecha 19 del campeonato en el estadio Jaraguay.

Sin embargo, desde la previa del encuentro por parte del equipo poderoso se dio por sentada una posición en la que siempre hubo la idea de no viajar a la ciudad donde se desarrollaría el partido y, por consiguiente, no hacer presencia en el estadio.

Todo esto, producto de que el equipo paisa exponía de manera clara en un comunicado oficial del día viernes (6 de mayo), que no existían las garantías para el desarrollo del juego debido al paro armado que se lleva a cabo desde hace varios días en ese sector del país.

Está claro, la solidaridad, lealtad y compañerismo son valores que no existen en el fútbol colombiano, nuestros dirigentes son egoístas, la seguridad y preservar al ser humano está por debajo del negocio.

Lo de Jaguares con DIM es una vergüenza.

Aunque se esperaba que desde la decisión de DIM y hasta la hora del partido que estaba pactado para las 8:15 p. m. hubiera un pronunciamiento por parte de la Dimayor para mostrar alguna empatía, esto no sucedió y en lugar de ello se le dio continuidad al calendario que estaba planteado para la fecha 19 sin ningún reparo.

A su vez, y como si nada estuviera sucediendo, la Alcaldía de Montería, a una hora del juego, publicó en su cuenta de Twitter: “Instalamos a esta hora el PMU en el estadio Jaraguay, con miras al partido Jaguares vs. Medellín. Están garantizadas todas las condiciones de seguridad para los asistentes y los equipos participantes”.

Muestra clara para todo el fútbol colombiano que el negocio preponderaba y que sin importar la posición del cuadro de Medellín, el juego se desarrollaría sin ningún inconveniente, pasando así por encima de las peticiones por parte de la institución paisa que no se sentía segura al viajar a la ciudad de Montería y en los desplazamientos que pudiera tener en la ciudad.

Según el reglamento del fútbol, de no presentarse un equipo en cancha para el desarrollo del juego que esté pactado, el juez central deberá esperar un tiempo prudente para silbar en diferentes tiempos y al sonar el tercer pitazo, decretar que el cuadro que hizo presencia en cancha sería el ganador del compromiso por ‘W’ y con un resultado final de 3-0.

En esta oportunidad así fue como sucedió, Jaguares se presentó a la hora que estaba prevista para el juego y como si tuviera del otro lado a sus rivales del Independiente Medellín hizo la habitual salida desde los túneles y asistió a los actos protocolarios y a toda la presentación previa para el juego.

Como era de esperarse, vinieron las reacciones de parte y parte, y hubo diversos mensajes a través de las redes sociales que sentaron la clara posición sobre lo que sucedía en esos momentos en el estadio Jaraguay.

Ningún partido de fútbol es más importante que la integridad de las personas. Nuestra solidaridad con los habitantes de Montería.

Andrés Cadavid, jugador del Medellín, utilizó sus historias de Instagram para mostrar su molestia ante la negativa de Dimayor por aplazar el juego y sentenció: “¿Saben por qué no estamos ahí? Porque todavía podemos decir no. En la universidad me di cuenta que en las grandes ciudades vivimos en una burbuja y somos ‘importaculistas’”.

A su vez, hizo una reflexión sobre algunos protagonistas que estarían presentes alrededor del juego en caso de que el compromiso se hubiera realizado con normalidad en medio de la situación: “Hoy decidí meterme en los zapatos de las personas que no podían ir escoltados para que nosotros jugáramos”.

Felipe Pardo, atacante referente del DIM, se fue en contra de los jugadores de Jaguares, aseverando: “Increíble, los colegas que tenemos… Deplorable”.

"Vamos a pedir que se nos den los tres puntos por el partido que debió jugarse en nuestra casa ante DIM. Las garantías estaban dadas": Nelson Soto, presidente de Jaguares en exclusivo para El Meridiano.



Abro hilo 🧵 👇 pic.twitter.com/pNfnoxQ1WY — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) May 8, 2022

Por su parte, tras lo sucedido, las redes del cuadro poderoso emitieron el siguiente mensaje en redes sociales: “Ningún partido de fútbol es más importante que la integridad de las personas. Nuestra solidaridad con los habitantes de #Montería”.

A su vez, Jaguares también se pronunció a través de un comunicado oficial en el que sentenció: “Jaguares declara haber cumplido los protocolos de seguridad para que el partido se disputara. Agradecemos el apoyo de la Fuerza Pública para que la fecha pudiera llevarse a cabo con “plenas garantías”.

Finalmente, el presidente de Jaguares en conversación con El Meridiano, medio de Córdoba y Sucre, se refirió al tema diciendo: “Vamos a pedir que se nos den los tres puntos por el partido que debió jugarse en nuestra casa. Las garantías estaban dadas”.