Eduardo Méndez y Agustín Julio se defienden tras la demanda de Jaguares: ¿Qué dijeron?

“Agustín Julio estará encargado. Desde hoy nos ponemos en la tarea de analizar hojas de vida pero no nos queremos apresurar”, dijo en rueda de prensa el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, el pasado 25 de abril.

La era del exarquero empezó de la mejor manera venciendo 4 a 0 a Jaguares, lo que les permite ubicarse en la octava casilla del campeonato colombiano tras la derrota del Once Caldas contra el Cali, 1 a 0.

Agustín estuvo los 90 minutos pegado a la línea dando indicaciones y oficiando como el director técnico de este nuevo Santa Fe, sin embargo, a la afición le quedó la incógnita sobre la planilla oficial, pues en ella aparecía Grigori Méndez como entrenador. De hecho, fue Grigori el asistente a la rueda de prensa oficial después del juego.

🎙️"Agustín Julio estará encargado. Desde hoy nos ponemos en la tarea de analizar hojas de vida pero no nos queremos apresurar" - Eduardo Méndez. — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 25, 2022

Este lunes se conoció que dicha decisión se debió a que Julio no tiene licencia profesional como técnico y eso, de acuerdo al reglamento del FPC, le impide ocupar el cargo como entrenador en propiedad.

El rival, Jaguares de Córdoba anunció mediante un comunicado que empleará los recursos jurídicos legales ante la comisión disciplinaria del campeonato de Dimayor, por los hechos incurridos en el partido frente a Santa Fe. “En el partido aparece en la planilla como delegado el señor Agustín Julio, sin embargo en la realidad no actuó como tal (delegado), sino que fue quien dirigió como director técnico el partido por parte del equipo capitalino, vulnerando de esta manera el artículo 40 del Reglamento Liga Betplay Dimayor I 2022″, publicó el equipo.

Agustín Julio habló con ESPN y dio a conocer su postura sobre la decisión que tomó el equipo de Montería. “Son temas jurídicos, ya eso se analizó en su momento. Ya aquí saben como argumentar las cosas y estamos tranquilos en ese sentido, estoy tranquilo en lo persona. Pienso es en lo que pasa en el terreno de juego”, dijo al programa Balón Dividido.

¡Julio responde al comunicado de Jaguares!#BalónDividido El club de Montería realizó una denuncia del partido y Agustín Julio se mostró tranquilo ante la situación. #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/Pj0IU7mOaD — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 2, 2022

Después de este altercado, Julio habló de su futuro. “No es la primera vez que me toca esta responsabilidad. Lo he hecho en Copa Libertadores y en el torneo colombiano. Los DT anteriores me han dado la oportunidad de aprender y pongo ese aprendizaje no sólo en la línea sino también en el campo de entrenamiento. Esperemos que el camino y la vida me muestren que hacer, en el fútbol todo es incierto”, respondió a Jorge ‘el patrón’ Bermúdez.

“Estos equipos de hoy, como el fútbol, te exigen ser dinámico y agresivo a la vez, teniendo muchas variantes, con jugadores desequilibrantes y de buena media distancia. Santa Fe tiene muchas variantes, el andamiaje está en conocer al equipo y tener al lado personas que te aporten”, dijo con propiedad Agustín explicando una a una las virtudes de sus mejores jugadores.

Por su parte, Eduardo Méndez, máximo dirigente de los cardenales, explicó: “Me genera tristeza que se lleguen a mirar estas minucias cuando se tiene claro que nosotros, para evitar cualquier violación a la norma, inscribimos a Grigori como director técnico. Julio participa no solo con Méndez sino con los DT que pasaron por la banca. La norma es clara y dice quien debe estar ahí y que cada uno ocupa el cargo para el que lo registraron y no hay limitación para ninguno. Agustín siempre interviene de una forma más activas que otra. Además, invocar la norma no tiene nada que vaya afectar los puntos para nuestra institución”.

"Me genera tristeza que se lleguen a mirar estas minucias"#BalónDividido El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, entrega su postura sobre la denuncia de Jaguares. #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/SBpZcZBGLz — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 2, 2022

“Es absurdo, por eso propuse en la Dimayor, en algún momento, para evitar acudir a tanta norma pequeña y buscar como se quiebran los resultados de un partido, que se ponga a quien va demandar un monto en dinero, y así con eso pensar muy bien si desgasto o no la justicia disciplinaria”, concluyó en ESPN.