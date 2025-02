Primer convocado de Selección Colombia estaría listo: Néstor Lorenzo fue pillado viéndolo

Edwin Cardona no aguantó: explotó en vivo por suceso que pasó en Bogotá y denunció

Contexto: Edwin Cardona no aguantó: explotó en vivo por suceso que pasó en Bogotá y denunció

Al término del compromiso, después de salir como la figura del mismo, a Marino se le consultó si se había cruzado con el seleccionador, ya que este se encontraba allí: “No, no lo vi. No tuve la oportunidad”, dijo.

Si bien no parece que haya existido contacto entre Lorenzo e Hinestroza, lo que se cree es que, ante la falta de extremos con un rendimiento alto, la presencia de Lorenzo para ver el Santa Fe vs. Nacional era la búsqueda de confirmación de un posible llamado.

Marino no se conforma en Nacional

Al recibir el premio como mejor jugador del juego en El Campín, abrió su corazón para decir: “Tengo varias (trofeos), pero a mí esto no me hace feliz, me hacen feliz los títulos y ojalá podamos cosechar más con este equipo”.