Edwin Cardona no aguantó: explotó en vivo por suceso que pasó en Bogotá y denunció

En una noche pasada por agua, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional no decepcionaron con el partido más atractivo de la fecha 4, en la Liga BetPlay 2025-I.

Santa Fe vs. Nacional, este miércoles 12 de febrero de 2025, en El Campín. | Foto: Colprensa - Lina Gasca.

Por lo vivido en plena grama, Cardona no se quedó callado y tras el partido, cuando la prensa le dio la oportunidad de explotar, lo hizo sin tapujos. “Me duele que no reconozcan. No vine a pelear”, arrancó.