PSG y Chelsea no dan la talla en el Mundial de Clubes tras perder con gigantes de Conmebol

“THE GAME DON’T STOP!” ☄️🌟



Não importa dia, hora ou lugar, ele estará lá para marcar para o Glorioso! IGOR JESUS, É GOL DO BOTAFOGO! ⚽️🔥 #VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld



Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDpOc pic.twitter.com/xsQ5Rzz66j