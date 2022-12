Qatar 2022: Comisión Disciplinaria de la Fifa castigó a tres selecciones por sus comportamientos

- Foto: FIFA via Getty Images

- Foto: FIFA via Getty Images

En las últimas horas se ha conocido que la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) ha decidido sancionar con diferentes multas a las federaciones de Arabia Saudita, Croacia y Serbia, cuyas selecciones estuvieron, o están como en el caso de los croatas, en el mundial de Qatar 2022.

La selección de Croacia, la cual jugará el próximo viernes los cuartos de final ante Brasil, fue sancionada con 50.000 francos suizos por infringir el artículo 16 del código disciplinario de la Fifa, el cual habla de que no se pueden usar palabras u objetos que transmitan mensajes inapropiados en el evento deportivo. Esta sanción fue por el comportamiento que tuvieron los hinchas croatas en el partido de primera ronda ante la selección de Canadá el pasado 27 de noviembre.

Por su parte la federación de Serbia también fue multada con 20.000 francos suizos por infracciones que fueron relacionadas al artículo del código disciplinario, el cual castiga a las selecciones por incluir temas políticos en medio de la cita mundialista.

Esto sucedió en el partido en el que los serbios debutaron en Qatar 2022, ante la selección de Brasil, y exhibieron en su camerino una bandera que incluía en el mapa a Kosovo. Territorio que se independizó de ese país desde el año 2008.

Por último, la selección de Arabia Saudita, pese a que dio un golpe histórico al ganarle a Argentina en el debut de ambas selecciones, también fue sancionada por el código disciplinario y tendrá que pagar 15.000 francos suizos por conducta indebida de sus jugadores en los partidos ante Argentina y México el 22 y el 20 de noviembre.

La Fifa estará muy atenta a lo que suceda en los cuartos de final, las semifinal, el partido por el tercer puesto y la gran final. Ya que no se descartan más sanciones en los últimos partidos del mundial, debido a que la organización intenta ser más severa con las conductas indebidas y así tener una Copa del Mundo que cumpla con los valores que quiere proyectar a todo el planeta.

Cristiano Ronaldo, de lío en lío

La tercera semana de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar 2022 ha estado marcada por una ola de escándalos que intentan explicar su relación con el cuerpo técnico y el resto de jugadores. Primero, hizo gestos de desaprobación contra el cambio de su técnico ante Corea del Sur, luego se mostró molesto por iniciar desde el banquillo contra Suiza y ahora se rehusó a entrenar con los suplentes, de acuerdo a lo que reportaron este miércoles desde Doha.

Javier Estepa, enviado especial del diario Marca, comentó que este miércoles hubo movimiento en la sede de entrenamiento de Portugal con la sonada ausencia de Cristiano en la sesión programada para aquellos futbolistas que no fueron de la partida en octavos de final. “Entre ellos no estaba Cristiano Ronaldo y ha decidido no saltar al terreno de juego. Prefirió quedarse en el gimnasio con los titulares”, informó el periodista español.

La noticia ya ha sido replicada por medios portugueses como A Bola, que en su editorial de pospartido lo califica como “héroe imperfecto”, por la cantidad de escándalos que han empañado su presencia con la selección en Qatar.

Y es que en torno a Portugal se ha hablado más de la salida de Cristiano del Manchester United que de la espectacular presentación en los dos primeros partidos y la fase de octavos de final. Aunque el propio astro salió a pedir que no usaran las ruedas de prensa para hablar de él, la prensa ha hecho caso omiso y lo ha hecho protagonista de infinidad de portadas alrededor del planeta.