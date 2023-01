“Qué hermosa locura vivimos”, Messi y un emotivo mensaje tras un mes de ser campeón del mundo

El 18 de noviembre de 2022, Messi levantó su primer título mundial en su última Copa del Mundo. Lo hizo después de empatar con Francia 3 a 3 y derrotar a los galos con su equipo argentino en los penales.

En la memoria de todos quedará la canción ´muchachos´ de la mosca, el momento en el que Lionel se arrodilla tras el penal anotado por Montiel, el momento en el que vistió la túnica o bisht y por su puesto alzar el anhelado trofeo.

Mbappé y Messi fueron las dos figuras de la final disputada el pasado 18 de diciembre en Lusail - Foto: REUTERS

Las redes sociales de los jugadores que conformaron la Scaloneta se han llenado de memorias de ese histórico momento.

“1 mes de haber tocado el cielo con las manos. Una historia escrita que nadie podrá borrar. Coronamos un sueño que daba miedo soñar”, dijo Rodrigo de Paul en sus historias.

“Ya ganamos la tercera...¡Ya somos campeón mundial!”, escribió la cuenta de la Selección Argentina.

Pero sin duda, el mensaje más emotivo fue el de Lionel Messi en su instagram.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos.”, inicia la publicación y continúa.

“Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos”, redactó.

No sólo extraña al equipo, también ver a su familia alcanzar un logro que se pospuso por tanto tiempo.

“Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina”, puntualizó.

La publicación finaliza con palabras de agradecimiento.

“Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO”.

Lionel Messi, ganador del Balón de Oro, Emiliano Martínez, de Argentina, ganador del Guante de Oro, y Kylian Mbappe, de Francia, ganador del Balón de Oro, posan con los trofeos. - Foto: REUTERS

“Entre Maradona y Messi...”: Lionel Scaloni opinó cuál de los dos es el mejor de la historia

“Pensé que mi vida iba a ser más tranquila después de la Copa del Mundo, salir a la calle ya no es tan fácil como antes”, dijo en una entrevista con la cadena Cope en España, en la que además se atrevió a elegir entre Diego Maradona y Leo Messi para el rótulo del mejor jugador de la historia, debate que no terminó a pesar del título conseguido por la ‘Pulga’ en Qatar 2022.

También opinó quién es mejor entre Messi y Maradona.

“Es fácil describir y hablar de Leo. Lo dirijo y lo conozco bien. Fui compañero y fui contrario. El mejor de la historia”, sentenció Scaloni sin pensarlo mucho.

“Maradona fue genial para nosotros. Si me tengo que quedar, es lógico. Los dos son argentinos, con Leo tengo algo especial. Cuando tengo que hablar algo con él, le escribo. No mucho. Siempre la relación fue buena”, añadió.