¿Quién será el próximo técnico de Colombia? Rafael Santos Borré revela un posible candidato

SEMANA: ¿El título de la Europa League es el más importante de su carrera?

Rafael Santos Borré: Sí, es el más importante. Creo que va a estar en el primer lugar de mi carrera. Además, por lo que significó para el equipo, para mí y por lo que hice a nivel personal.

SEMANA: Y lo vimos llorando bastante…

R.S.: Tenía muchas emociones en la cabeza. Todo lo que me tocó vivir de niño para poder llegar a ser profesional, también un poco esa sed de revancha que tenía en Europa. Cuando llegué, muy joven, algunos equipos no me tenían esperanza. Decían que me faltaban muchas cosas. Obviamente se me vino el recuerdo de lo que acababa de vivir con la selección Colombia, que significó un golpe muy duro para mí, porque uno de mis sueños era tener la oportunidad de jugar un mundial.

SEMANA: ¿Se sintió desplazado cuando jugó en España?

R.S.: Me veían muy joven y decidían jugársela por los de más experiencia. Eso me costaba mucho porque venía del Deportivo Cali, un equipo en el que era una figura importante. Llegar a un lugar donde no confiaban en mí fue un golpe anímico muy duro. Me costó mucho salir de ahí.

SEMANA: ¿Cuando vuelve a River Plate es Marcelo Gallardo quien le devuelve la confianza?

R.S.: En el momento en que decido volver a Suramérica, mucha gente lo veía como un fracaso. Mi mentalidad era que venía a un equipo grande como River, que siempre disputaba todo. El objetivo era potenciar y volver a Europa con mucha más fortaleza. Marcelo para mí fue muy importante, fue el entrenador que me devolvió la confianza que necesitaba para mostrar mis condiciones, mi calidad y me supo llevar. Yo creo que eso es lo que hace un buen líder.

SEMANA: Su esposa, Ana Caicedo, siempre lo acompaña, ¿qué fue lo más duro como pareja?

R.S.: Siempre está a mi lado y en todo este proceso. Era la primera vez que mi esposa salía de su casa, tenía lejos a sus padres. Éramos los dos solos en un lugar desconocido (Europa). Creo que yo era un poco desagradecido. En esos momentos, las lágrimas eran más que las sonrisas. Las dificultades que vivíamos fueron muchas y después nos supimos apoyar entre los dos, hacernos fuertes y aferrarnos a Dios, porque tuvimos certeza de que con trabajo, humildad y dedicación le podíamos dar la vuelta a la situación.

SEMANA: ¿Qué tan importante fue su familia para aguantar todas esas dificultades?

R.S.: Ellos me dijeron siempre que confiara mucho en mí y en mis compañeros. A mí se me hizo difícil conseguir eso. El trabajo siempre me ha demostrado que podía tener estos lindos momentos, entonces que estuviera tranquilo y confiara mucho en mi talento.

SEMANA: ¿A quién le debe todo el éxito?

R.S.: A muchas personas, porque siento que para llegar al éxito necesitas muchas cosas y en momentos justos. Mi papá, mi esposa y toda mi familia. En lo futbolístico, pues Federico Chanz, Agustín Garizábalo, el profe Leonel Álvarez, ‘el Pecoso’ Fernando Castro, Carlos Arango y Marcelo Gallardo. Ellos y muchos más han puesto un granito de arena en lo que es hoy Rafael Santos Borré.

SEMANA: Usted mismo contó que le tocó duro de niño, ¿cómo así que vivió de ‘arrimado’?

R.S.: Sí, jugaba en las canchas de arena en Barranquilla el torneo local. Viví en la casa de una familia de Federico Chanz. No es fácil meter un extraño en tu casa y que esté viviendo ahí solo por el fútbol. Lo valoro mucho, fue algo muy duro, sabía que iba a valer la pena. Me sentía un bicho raro, pero con el cariño que me dieron siempre me destaqué como goleador. Para ser futbolista profesional se deben superar muchos obstáculos.

- Foto: AFP

SEMANA: Falcao García está a punto de retirarse y los hinchas lo perfilan a usted como el reemplazo. ¿Qué piensa?

R.S.: Radamel ha sido un ejemplo. Ojalá la mayoría de los jugadores colombianos pudiéramos ser como él, incluso en lo personal. Un hombre integral que a nivel profesional ha hecho cosas maravillosas. Fue el mejor 9 del mundo, el máximo anotador de nuestra selección. Es un orgullo muy grande que piensen eso y la responsabilidad hay que asumirla. He venido haciendo una carrera muy linda, consiguiendo grandes cosas, siguiendo los pasos de jugadores importantes. Siento que si hay un cambio generacional en el que me toque asumir esa responsabilidad, lo haré.

SEMANA: ¿Cómo hace para triunfar en Alemania sin saber el idioma?

R.S.: Hablo muy poco el inglés, pero me defiendo. En el vestuario hay africanos, franceses, serbios, croatas y japoneses, así que la comunicación es difícil por las múltiples nacionalidades. Intentamos hablar el inglés, pero estoy en clases de alemán.

SEMANA: ¿Qué expectativas le genera el próximo técnico de Colombia?

R.S.: Es bueno empezar a hacer un proceso nuevo, pero todavía no sabemos quién lo va a liderar. Entonces es muy difícil si no lo empezamos a hacer ahora, sabiendo que todo este tiempo nos sirve para prepararnos y para enfocarnos en lo que serán las nuevas eliminatorias o la Copa América que se venga para la selección, yo siento que el tiempo que se gane el entrenador que se elija será fundamental.

Con el River de Argentina, Borré fue goleador y consiguió cuatro títulos, entre ellos, la Copa Libertadores. En el Villarreal de España no tuvo buenas oportunidades. - Foto:

SEMANA: ¿El técnico debería ser Marcelo Gallardo?

R.S.: Sí, yo voy por Marcelo.

SEMANA: Usted, que estuvo a punto de desfallecer, ¿qué les diría a los jóvenes que quieren jugar fútbol y tienen complicaciones?

R.S.: Que confíen en ellos mismos, que crean en su talento porque hay momentos muy difíciles, pero que nunca duden de sus condiciones. Trabajen para ser mejores porque siempre uno encontrará el lugar donde sea importante y feliz.

SEMANA: ¿Cómo le ha ido de papá?

R.S.: Guadalupe me ha cambiado mucho la vida. Tiene unas ocurrencias muy lindas, es muy apegada a mí y me llena de mucha felicidad. Ha sido una motivación muy grande y es futbolera (risas). Una vez mi esposa la llevó a un partido, pensamos que le iba a costar el viaje y Anita me mandó un video de ella muy contenta en el avión, estaba feliz diciendo: “Papá único”.