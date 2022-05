Rafael Santos Borré retó a Luis Díaz a disputar la Supercopa de Europa

Cuatro futbolistas colombianos llegaron a la parte más decisiva de la campaña europea poniendo su nombre y el de Colombia en lo más alto. Luis Sinisterra, en la final de la Conference League con el Feyenoord de Países Bajos, Alfredo Morelos con Rangers y Rafael Santos Borré, con el Eintracht Frankfurt, fueron los otros dos que jugaron por el trofeo de la Europa League, dejando al atacante del cuadro alemán como campeón y finalmente Luis Díaz, en la definición por la Champions League.

Tras la consagración de Borré como figura en la gran final de Sevilla, todos los reflectores apuntan ahora a la labor y posible título de Sinisterra y Díaz en sus respectivas finales. El atacante del Eintracht Frankfurt con su tiquete para la Supercopa de Europa que enfrenta al ganador de la Champions y Europa League, ha dejado en claro durante las últimas horas su deseo para enfrentar a su compatriota.

En conversación con Caracol Radio, el atacante cafetero se decantó por Díaz para ser el ganador de la Liga de Campeones: “Espero que ‘Luchito’ se pueda quedar con el título, que ojalá pueda salir campeón. Es un chico que se lo merece, merece consagrarse como campeón a nivel europeo. Me imagino la ilusión que debe tener. Está en un equipo magnífico y que tiene posibilidades de lograrlo”.

A su vez, Borré mostró su deseo claro de un enfrentamiento entre los clubes que representan por la Supercopa de Europa: “Ojalá se pueda quedar con ese título y que nos podamos enfrentar en la Supercopa de Europa”.

Tras su consagración europea, Borré ha empezado a llamar la atención de clubes más prestigiosos, al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo salto hacia un equipo o liga con mayor prestigio, expresó: “Aún no lo sé, no sé bien qué va a pasar. Ahora se terminó esta temporada, fue muy linda, el salir campeones y cerrar esta temporada en Alemania, pero sé que hay detalles por analizar, por sentarse bien y tomar una buena decisión para lo que viene. Analizaré bien lo que venga ahora para mí y tomaré la mejor decisión para ver si se sigo en el club”.

“Esperamos que puedan llegar algunas ofertas. Estoy tranquilo, enfocado, el club acaba de conseguir algo muy lindo, maravilloso. Sería lindo seguir con el grupo de trabajo que tenemos, pero sí hay cosas por mejorar y acomodar. No me cierro a ninguna posibilidad”, finalizó.

Díaz palpita su final ante Real Madrid

“Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso”, dijo el guajiro este miércoles atendiendo a los medios de comunicación en zona mixta cumpliendo con el Media Day que promueve la Uefa para cada club participante en la gran final. “Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club”, añadió.

“Es una final, no hay favoritismos, es un partido que se juega minuto a minuto. Vamos a dar el 100 %. Nosotros tenemos una gran plantilla y un gran juego para contrarrestar lo que ellos puedan hacer”, aseguró.

"NO ME LA CREO QUE ESTOY VIVIENDO ESTE GRAN MOMENTO", aseguró el colombiano Luis Díaz y dejó un mensaje repleto de humildad en la previa de la final de la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/9EAQu4c68A — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2022

“A veces no me las creo que estoy viviendo estos momentos y sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino en Colombia, por lo que estoy viviendo en Liverpool”, insistió.

Lucho terminó agradeciendo el apoyo que ha recibido de los colombianos. “Muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendientes siempre a cada resultado y momento. Siempre me lo han transmitido y estoy feliz y agradecido por las personas que se mantienen al tanto, les mando un fuerte abrazo”, concluyó.