Real Madrid vs. Barcelona: esta es la fecha y hora para ver el ‘clásico’ de pretemporada

El cuadro merengue está en transición luego de no tener a Karim Benzema en el plantel, además de que se han sumado varios nombres interesantes para liderar ese recambio nominal. En el caso del Barcelona, ya con la incorporación de Ikay Gundogan en el equipo ‘culé', la idea es repetir el título de Liga y ser más exitoso en el plano internacional. Tiene esa asignatura pendiente y no ha podido figurar en las competiciones UEFA.

En el AT&T Stadium de Dallas, ambos equipos se cruzarán una vez más y, sin dudarlo, se vivirá con altas tensiones, por más de que sea un partido de exhibición y que no signifiquen tres puntos en sus torneos oficiales.

Panoramas opuestos entre ambos

En cuanto al FC Barcelona, no pudo afrontar el cotejo ante Juventus el pasado 22 de julio por un virus estomacal, el cual perjudicó a gran parte de su plantel. El único partido, que se disputó apenas el miércoles 26, terminó en una dura caída por 5-3 ante el Arsenal.

“Le dije (al técnico rival) al final del partido que parecía un partido de Champions porque la intensidad que pusieron no era normal para un amistoso, pero entiendo que todos quieren ganar. Para nosotros era el primer partido y veníamos de un virus... Para los fans, la Premier es espectacular”, señaló el estratega.

“La nuestra (intensidad) no me ha sorprendido, la suya sí. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas tácticas. Todos queremos competir, pero esto es un amistoso. Ellos están a otro ritmo de intensidad. Se han visto cosas positivas y estoy contento en general. Resultado aparte, las conclusiones son positivas”, complementó.