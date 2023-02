Recluso cuenta las intimidades que se viven en la cárcel con Dani Alves: “Ayuda a todos, no va de estrella”

El próximo 20 de febrero, el jugador brasileño Dani Alves cumplirá un mes en prisión luego de ser acusado por presunta violación en contra de una mujer en una reconocida discoteca de Barcelona. Luego de las pruebas presentadas por parte de ambos lados, el brasileño aún sigue sin salir de la cárcel Brians 2.

La Fiscalía ha sido muy clara y ha asegurado que el jugador no saldrá. “A la vista de todos los indicios existentes, la Fiscalía considera que existe un grave riesgo de fuga por cuanto el Sr. Alves es nacional de Brasil, dispone de un muy elevado patrimonio que le permitiría asegurar su fuga y no tiene arraigo suficiente en España”, manifestó el órgano estatal.

La Fiscalía insiste en que “las medidas alternativas propuestas por la defensa no son suficientes para garantizar que el Sr. Alves se encuentre a disposición de los Tribunales españoles durante toda la tramitación de la causa”.

El abogado de Dani Alves ha pedido su libertad mientras se determina la fecha del juicio. - Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Ante esta noticia, el jugador que tuvo paso por clubes como Barcelona, PSG, entre otros, se ha terminado acoplando a la prisión. Al menos eso ha contado un preso de este recinto que reveló detalles inéditos sobre el futbolista. Según contó en diálogo con El Programa de Ana Rosa, los días de Alves no han sido fáciles para su psiquis, pero poco a poco se ha ido acostumbrando al encierro.

Tras varios días de angustia, donde no comía nada, el brasileño se ha ido acoplando con sus compañeros. “Ayuda en lo que puede. Compra cosas de comer a la gente y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí”, contó.

“Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie”, agregó a su relato. “Él cree que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, completó.

Dani Alves. - Foto: REUTERS/Henry Romero

Alves reta públicamente a su víctima

La defensa del acusado expuso los argumentos que ya había escrito en el recurso y, además, aceptó nuevamente que sí hubo penetración; sin embargo, se mantienen en que la relación entre Alves y la mujer de 23 años que lo acusa fue 100 % consensuada.

Mientras tanto, el fiscal y la abogada Ester García, representante de la víctima, pidieron que el acusado siga en prisión ante el riesgo “inminente” de darse a la fuga por su nacionalidad y el “muy elevado patrimonio que le permitiría” salir de España en un vuelo privado o algún otro medio de transporte que no requiera paso por migración.

Alves concedió hasta tres versiones distintas de los hechos. - Foto: Getty Images

Puntualizando que Alves no estuvo presente en la audiencia, y tampoco la denunciante, su abogado lo visitó este viernes en la prisión para comentarle lo sucedido en el tribunal y darle avances del caso que todavía no tiene una fecha tentativa para resolverse, mientras los investigadores continúan reuniendo testimonios y videos de cámaras de seguridad como pruebas.

Después de la corta reunión con su cliente, Martell fue acorralado por una ola de periodistas que lo esperaban a las afueras de la penitenciaría. Sin mediar muchas palabras, el letrado aseguró que Dani está “tranquilo” y que incluso le ha manifestado tener “paz” mientras continúa recluido, porque sabe lo que realmente ocurrió en la discoteca Sutton. “Me ha dicho estar en paz porque sabe la verdad”, agregó.

Tanto este viernes como el jueves después de la audiencia del recurso, el abogado de Alves ha preferido guardar el mayor silencio sobre el caso, remitiéndose a las declaraciones oficiales que ha dado ante las autoridades y que se han ido conociendo con el paso de las horas gracias a la insistencia de la prensa española.