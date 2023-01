Revelan la millonada que Junior iba a pagar a Juanfer Quintero: un sueldo a la ‘europea’

Alejandro Char lamentó a través de redes sociales que no se pudiera acordar la llegada del volante antioqueño.

Juan Fernando Quintero no jugará con el Junior. Esa es la noticia con la que hoy se levanta Barranquilla tras un par de semanas de negociaciones que, finalmente, no llegaron a buen puerto a pesar de los constantes guiños del volante antioqueño y el deseo de la hinchada por tener un fichaje de lujo para la temporada que está a punto de comenzar.

Alejandro Char, el encargado de representar a la familia en las negociaciones, lamentó profundamente que no pudieran concretar la llegada de Quintero. “Estoy muy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré”, escribió el exalcalde en su cuenta de twitter, asegurando que “las decisiones no las tomo yo solo”.

Alejandro Char estuvo reunido con Quintero el pasado 6 de enero en Barranquilla - Foto: Instagram @alejandrocharch

Junior ya tenía el ‘sí' de Juanfer para volver a Colombia, sin embargo, faltó la puntada final que correspondía a la forma en la que pagarían los más de 6 millones de dólares que comprendía el acuerdo por tres años. Hugo Illera, reconocido periodista barranquillero, expuso las razones por las que el acuerdo no se cerró, a pesar que el ‘10′ ya estaba preparando maletas para aterrizar en el Metropolitano.

En su columna titulada “la historia de un naufragio”, el experimentado comunicador revela lo sucedido en las últimas horas antes de comunicarle a Quintero que no seguirían adelante con la negociación. “La caída de la contratación de Quintero nunca fue por dinero sino por la forma como se pagaría el contrato”, explica Illera.

De acuerdo a esta versión, Juanfer y su agente, el argentino Rodrigo Riep, exjugador del Junior de Barranquilla, pedían 1.2 millones de dólares por cada año de contrato y 3 millones más por la cuota de firma, principal petición que molestó a la dirigencia del cuadro rojiblanco.

Junior estaba dispuesto a pagar los 6 millones, pero no lo iba a hacer bajo el modelo que Riep tenía en mente. “Un pago de 3 millones por los derechos deportivos como si perteneciera a un equipo, cuando él es agente libre, no fue aceptado por Junior que, por lógica, sabía que quedaba en desventaja con el jugador pensando en que podía renunciar e irse o abandonar la práctica del fútbol”, indica la columna de Hugo Illera.

Rodrigo Riep es el representante de Juan Fernando Quintero - Foto: Instagram @tanoriep

Fue entonces cuando el seno de la familia Char se sentó a discutir el futuro del negocio y, viendo las posibles contras, decidieron salir del paso con una decisión que, como ya sabían, no iba a gustar a la hinchada, pero aseguraría la salud económica del club. Lo último que puso Junior sobre la mesa fue pagar 2.2 millones de dólares por cada año de contrato, es decir, los mismos 6 millones de dólares, pero con una fórmula distinta.

Riep y los Char trataron de acomodar los números varias veces, sin embargo, no llegaron a un acuerdo, lo que provocó el ya famoso trino de Juanfer con el que se puso punto final a la novela. “Lo que es el tema de Junior quería decirles que no se pudo hacer … y agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobretodo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

Juan Fernando Quintero cumplirá 30 años el próximo 18 de enero - Foto: Getty Images

Ahora a Quintero solo le queda mirar otras opciones con el Internacional de Brasil siguiéndole la pista desde que Junior empezó a dudar en contratarlo. Lo cierto es que el ‘10′ ya acumula casi dos meses sin disputar un partido oficial, desde el 19 de noviembre con la Selección Colombia ante Paraguay, razón de peso para impacientarse con una decisión que ‘pinta’ más difícil de lo que parecía apenas hace unos días atrás.