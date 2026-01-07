Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Se especulaba que Falcao García estaba cerca del retiro, pero con su regreso confirmado a Millonarios para la Liga BetPlay 2026, queda atrás ese rumor. De hecho, al tratarse de una leyenda de la Selección Colombia, se teoriza sobre una posible nueva convocatoria al plantel nacional de cara al Mundial 2026.

Falcao, de 39 años, tendrá que retomar ritmo con Millonarios, pues no juega desde junio de 2025. En caso tal que los goles y las buenas actuaciones lo acompañen, ¿podría regresar a la Selección Colombia para el Mundial?

Al respecto se refirió el periodista Juan Felipe Cadavid, en el programa La FM Más Fútbol, este miércoles 7 de enero de 2026. Reveló lo que sería la postura de Lorenzo por el regreso de Falcao a las canchas, específicamente con Millonarios, y la posibilidad de volver a Selección Colombia.

¿Falcao García jugando otro Mundial con la Selección Colombia? Prensa deportiva no descarta la posibilidad. Foto: Getty Images

“Néstor Lorenzo no descarta que un Falcao entre a la lista de 26 al Mundial”

Juan Felipe Cadavid explicó: “Aquí hay un tema muy importante, que seguramente va a generar polémica: Néstor Lorenzo no descarta la posibilidad que un Falcao García, en forma y haciendo goles, entre en la lista de 26 (al mundial)”.

“Siendo conscientes, Lorenzo y Falcao, que hoy Falcao como delantero no es el titular. Hoy la línea está encabezada o por Jhon Córdoba o por Luis Suárez. Si un Jhon Jáder Durán se pone a tono, seguramente también va a estar por encima”, añadió.

Y, luego, siguió: “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo siente importante, que Lorenzo necesita un líder. David Ospina, en parte, está por eso; vuelvo y se los digo: James Rodríguez es el líder futbolístico, el jugador más emblemático (...) pero James no es visto en el grupo, como ese que abre los ojos, y los demás callan”.

Cadavid, además, señaló que Falcao no ha parado de entrenarse en los últimos meses para estar en forma de competencia. Parece que el objetivo de la Selección Colombia sigue vivo en El Tigre.

“Pero Lorenzo le dice: Falcao, yo no puedo tenerte en Selección Colombia si no estás con equipo y mucho menos si no estás haciendo goles”, cerró el periodista referenciado.

Néstor Lorenzo en 2024: “Falcao y Cuadrado, en cualquier momento, pueden volver”

La información de Juan Felipe Cadavid es fácilmente contrastable con lo dicho por el propio Néstor Lorenzo en la Copa América 2024, cuando le dejó abierta la puerta a Falcao para que regresara a Selección Colombia.

Fue el 6 de julio de 2024, en rueda de prensa, luego de que la Selección Colombia venciera a Panamá en cuartos de final de Copa América. No solo le dejó las puertas abiertas a Falcao, sino también a otro histórico: Juan Guillermo Cuadrado.

“Con el cuerpo técnico estamos continuamente mostrando o ratificando la importancia que es venir a la Selección Colombia, vestir la camiseta y, bueno, se siente un orgullo muy grande por estar ahí”.

“Eso es propio de los jugadores, o sea, nosotros no tenemos tanto que ver en eso sino el liderazgo, mostrar el camino, si los jugadores se comprometen así es porque aman la camiseta”

“Hay muchos que podrían estar y no están. Nosotros también pensamos en los que no están, temporalmente o bienvenido en otra época. Acá falta Falcao, Cuadrado... Son jugadores del grupo y sé que están disfrutando y en cualquier momento pueden volver”.

Se vienen días claves en cuanto al tema, pero mientras tanto, Falcao se prepara para encarar la pretemporada 2026 con Millonarios, en doble amistoso ante River Plate y Boca Juniors.