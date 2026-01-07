Deportes

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

La información la entregó un reconocido periodista deportivo. Sin embargo, Lorenzo ya se había referido al tema en el pasado.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 10:41 p. m.
Parece que Néstor Lorenzo tiene una postura clara sobre el regreso de Falcao a Millonarios y un posible llamado al Mundial 2026.
Parece que Néstor Lorenzo tiene una postura clara sobre el regreso de Falcao a Millonarios y un posible llamado al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Se especulaba que Falcao García estaba cerca del retiro, pero con su regreso confirmado a Millonarios para la Liga BetPlay 2026, queda atrás ese rumor. De hecho, al tratarse de una leyenda de la Selección Colombia, se teoriza sobre una posible nueva convocatoria al plantel nacional de cara al Mundial 2026.

Falcao, de 39 años, tendrá que retomar ritmo con Millonarios, pues no juega desde junio de 2025. En caso tal que los goles y las buenas actuaciones lo acompañen, ¿podría regresar a la Selección Colombia para el Mundial?

Al respecto se refirió el periodista Juan Felipe Cadavid, en el programa La FM Más Fútbol, este miércoles 7 de enero de 2026. Reveló lo que sería la postura de Lorenzo por el regreso de Falcao a las canchas, específicamente con Millonarios, y la posibilidad de volver a Selección Colombia.

¿Falcao García jugando otro Mundial con la Selección Colombia? Prensa deportiva no descarta la posibilidad.
¿Falcao García jugando otro Mundial con la Selección Colombia? Prensa deportiva no descarta la posibilidad. Foto: Getty Images

“Néstor Lorenzo no descarta que un Falcao entre a la lista de 26 al Mundial”

Juan Felipe Cadavid explicó: “Aquí hay un tema muy importante, que seguramente va a generar polémica: Néstor Lorenzo no descarta la posibilidad que un Falcao García, en forma y haciendo goles, entre en la lista de 26 (al mundial)”.

Deportes

La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

Deportes

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Deportes

Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Deportes

La reacción de Alberto Gamero por ver de nuevo a Falcao García con Millonarios: no lo ocultó

Deportes

Luis Fernando Muriel se acerca a Junior: mega oferta supera las demás y el trato sería inminente

Deportes

Papelón insólito de Santa Fe: fichaje que fue anunciado se les cayó y “ya no jugará”

Deportes

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al regreso de Falcao García a Millonarios: lanzó recado

Deportes

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

Deportes

Falcao le envió un mensaje a la hinchada de Millonarios: primeras palabras sobre su regreso

“Siendo conscientes, Lorenzo y Falcao, que hoy Falcao como delantero no es el titular. Hoy la línea está encabezada o por Jhon Córdoba o por Luis Suárez. Si un Jhon Jáder Durán se pone a tono, seguramente también va a estar por encima”, añadió.

Y, luego, siguió: “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo siente importante, que Lorenzo necesita un líder. David Ospina, en parte, está por eso; vuelvo y se los digo: James Rodríguez es el líder futbolístico, el jugador más emblemático (...) pero James no es visto en el grupo, como ese que abre los ojos, y los demás callan”.

Cadavid, además, señaló que Falcao no ha parado de entrenarse en los últimos meses para estar en forma de competencia. Parece que el objetivo de la Selección Colombia sigue vivo en El Tigre.

“Pero Lorenzo le dice: Falcao, yo no puedo tenerte en Selección Colombia si no estás con equipo y mucho menos si no estás haciendo goles”, cerró el periodista referenciado.

Néstor Lorenzo en 2024: “Falcao y Cuadrado, en cualquier momento, pueden volver”

La información de Juan Felipe Cadavid es fácilmente contrastable con lo dicho por el propio Néstor Lorenzo en la Copa América 2024, cuando le dejó abierta la puerta a Falcao para que regresara a Selección Colombia.

Fue el 6 de julio de 2024, en rueda de prensa, luego de que la Selección Colombia venciera a Panamá en cuartos de final de Copa América. No solo le dejó las puertas abiertas a Falcao, sino también a otro histórico: Juan Guillermo Cuadrado.

“Con el cuerpo técnico estamos continuamente mostrando o ratificando la importancia que es venir a la Selección Colombia, vestir la camiseta y, bueno, se siente un orgullo muy grande por estar ahí”.

“Eso es propio de los jugadores, o sea, nosotros no tenemos tanto que ver en eso sino el liderazgo, mostrar el camino, si los jugadores se comprometen así es porque aman la camiseta”

“Hay muchos que podrían estar y no están. Nosotros también pensamos en los que no están, temporalmente o bienvenido en otra época. Acá falta Falcao, Cuadrado... Son jugadores del grupo y sé que están disfrutando y en cualquier momento pueden volver”.

Se vienen días claves en cuanto al tema, pero mientras tanto, Falcao se prepara para encarar la pretemporada 2026 con Millonarios, en doble amistoso ante River Plate y Boca Juniors.

Más de Deportes

La tabla de posiciones en Premier League tras inesperado empate de Manchester City. Wolves aún sigue abajo.

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Parece que Néstor Lorenzo tiene una postura clara sobre el regreso de Falcao a Millonarios y un posible llamado al Mundial 2026.

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Técnico de Wolverhampton y Jhon Arias contra Everton.

La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

¿Nuevamente Falcao jugando con Millonarios ante River Plate? Ya pasó en 2024.

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Kylian Mbappé y Raphinha.

Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Alberto Gamero y Falcao García coincidieron en 2024, cuando fue la primera etapa del jugador en Millonarios

La reacción de Alberto Gamero por ver de nuevo a Falcao García con Millonarios: no lo ocultó

Luis Fernando Muriel se encamina para llegar al Junior de Barranquilla y jugar Copa Libertadores

Luis Fernando Muriel se acerca a Junior: mega oferta supera las demás y el trato sería inminente

Independiente Santa Fe inició entrenamientos esta semana.

Papelón insólito de Santa Fe: fichaje que fue anunciado se les cayó y “ya no jugará”

Mundialista con Colombia en 2014 le pidió a Falcao García llevarlo a Millonarios

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Carlos Antonio Vélez habló sobre el tercer ciclo de Falcao en Millonarios.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al regreso de Falcao García a Millonarios: lanzó recado

Noticias Destacadas