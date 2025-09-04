Día de alta montaña, con final en plano, dejó como ganador a Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Santiago Buitrago fue el más destacado de los nacionales, luego de meterse de nuevo en la fuga que llegó masivamente a Los Corrales de Buelna.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano de la Vuelta a España. | Foto: AFP

Al corredor del Team Bahrain Victorious le faltó poco para estar en la disputa de los dos de adelante, pero ya el esfuerzo lo había hecho en las subidas a Puerto de Alisas y Collada de Brenes.

En la clasificación de la etapa 12, a Buitrago se le vio ubicado en el top 15. Cruzó en el octavo cajón de un exigente día en la ronda ibérica.

Un día antes también ya había dado show al ser uno de los que apostó con la fuga, pero al final, los favoritos lo rebasaron en un ataque furioso en busca de la meta.

Vale recordar que un día antes, la fracción no tuvo ganador, pues una protesta en el final del recorrido hizo que los organizadores la finalizaran, faltando tres kilómetros.

En medio de la aparición de la alta montaña de este jueves, a Buitrago se le vio, nuevamente, participativo en busca del triunfo.

Aunque lo buscó, los españoles fueron fuertes en sus terrenos, donde el del UAE remató con fortaleza para sobrepasar al del Movistar Team.

Egan Bernal en el limbo

Más puestos perdidos para Egan Bernal tras la etapa 12 de la vuelta. Al término de la fracción se confirmó el descenso del colombiano a la casilla 12, donde ya está con una diferencia negativa de 3:23 con Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard y Egan Bernal en la disputa de la etapa 11 | Foto: Getty Images

A falta de unas cuantas fracciones de montaña, se piensa que la recuperación para entrar a la pelea de los primeros puestos por parte del de Zipaquirá, no se dará.

Se espera que tenga algún día lúcido en el fin de semana, o durante la última, para así poder encaramarse en el top 10 del que fue sacado hace un par de días.

Ayuso se la quita a Romo

El ciclista español del UAE Team Juan Ayuso se llevó este jueves, 4 de septiembre, la duodécima etapa de la Vuelta a España, superando en un final apretado a su compañero de escapada, el también español Javier Romo (Movistar), en los Corrales de Buelna (Cantabria).

Un día después de la polémica etapa que no pudo llegar a su fin en Bilbao debido a protestas propalestinas, y antes del díptico montañoso por la Cordillera Cantábrica, Ayuso logró su segunda victoria en esta edición de la vuelta, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Visma).

Clasificación de la etapa 12 (Vuelta a España 2025)

1. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) - 3:16:21

2. Javier Romo (ESP/Movistar) - m.t.

3. Brieuc Rolland (FRA/Groupama-FDJ) a 0:13

4. Victor Campenaerts (BEL/Visma-Lease a Bike) a 0:17

5. Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) a 0:17

6. Nico Denz (GER/Red Bull-Bora) a 0:17

7. Damien Howson (AUS/Q36.5) a 0:17

8. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:17

9. Markel Beloki (ESP/EF Education-EasyPost) a 0:17

10. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) a 0:17

La Vuelta España 2025 — Etapa 12