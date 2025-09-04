Suscribirse

Ciclismo

Santiago Buitrago repite su show en la Vuelta a España 2025: entró al top 10 en etapa 12

Por segundo día consecutivo, el bogotano se hizo un lugar entre la fuga, que completó su cometido en Los Corrales de Buelna.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 3:40 p. m.
Santiago Buitrago fue protagonista de otra fracción en la Vuelta a España 2025
Santiago Buitrago fue protagonista de otra fracción en la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Día de alta montaña, con final en plano, dejó como ganador a Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Santiago Buitrago fue el más destacado de los nacionales, luego de meterse de nuevo en la fuga que llegó masivamente a Los Corrales de Buelna.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano de la Vuelta a España
Santiago Buitrago, ciclista colombiano de la Vuelta a España. | Foto: AFP

Al corredor del Team Bahrain Victorious le faltó poco para estar en la disputa de los dos de adelante, pero ya el esfuerzo lo había hecho en las subidas a Puerto de Alisas y Collada de Brenes.

En la clasificación de la etapa 12, a Buitrago se le vio ubicado en el top 15. Cruzó en el octavo cajón de un exigente día en la ronda ibérica.

Un día antes también ya había dado show al ser uno de los que apostó con la fuga, pero al final, los favoritos lo rebasaron en un ataque furioso en busca de la meta.

Contexto: ¿Por qué no hubo ganador en la etapa 11 de la Vuelta a España? Comunicado oficial aclaró todo

Vale recordar que un día antes, la fracción no tuvo ganador, pues una protesta en el final del recorrido hizo que los organizadores la finalizaran, faltando tres kilómetros.

En medio de la aparición de la alta montaña de este jueves, a Buitrago se le vio, nuevamente, participativo en busca del triunfo.

Aunque lo buscó, los españoles fueron fuertes en sus terrenos, donde el del UAE remató con fortaleza para sobrepasar al del Movistar Team.

Egan Bernal en el limbo

Más puestos perdidos para Egan Bernal tras la etapa 12 de la vuelta. Al término de la fracción se confirmó el descenso del colombiano a la casilla 12, donde ya está con una diferencia negativa de 3:23 con Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard y Egan Bernal en la disputa de la etapa 11
Jonas Vingegaard y Egan Bernal en la disputa de la etapa 11 | Foto: Getty Images

A falta de unas cuantas fracciones de montaña, se piensa que la recuperación para entrar a la pelea de los primeros puestos por parte del de Zipaquirá, no se dará.

Se espera que tenga algún día lúcido en el fin de semana, o durante la última, para así poder encaramarse en el top 10 del que fue sacado hace un par de días.

Ayuso se la quita a Romo

El ciclista español del UAE Team Juan Ayuso se llevó este jueves, 4 de septiembre, la duodécima etapa de la Vuelta a España, superando en un final apretado a su compañero de escapada, el también español Javier Romo (Movistar), en los Corrales de Buelna (Cantabria).

Contexto: Egan Bernal da razón de su ‘descalabro’ en Vuelta a España 2025; no oculta sufrimiento que padece

Un día después de la polémica etapa que no pudo llegar a su fin en Bilbao debido a protestas propalestinas, y antes del díptico montañoso por la Cordillera Cantábrica, Ayuso logró su segunda victoria en esta edición de la vuelta, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Visma).

Clasificación de la etapa 12 (Vuelta a España 2025)

1. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) - 3:16:21

2. Javier Romo (ESP/Movistar) - m.t.

3. Brieuc Rolland (FRA/Groupama-FDJ) a 0:13

4. Victor Campenaerts (BEL/Visma-Lease a Bike) a 0:17

5. Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) a 0:17

6. Nico Denz (GER/Red Bull-Bora) a 0:17

7. Damien Howson (AUS/Q36.5) a 0:17

8. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:17

9. Markel Beloki (ESP/EF Education-EasyPost) a 0:17

10. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) a 0:17

La Vuelta España 2025 — Etapa 12

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

2. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

3. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

4. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

5. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal acabó perjudicado en la etapa 12

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vuelta a EspañaVuelta a España 2025CiclismoJonas VingegaardEgan BernalHárold TejadaSantiago Buitrago

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.