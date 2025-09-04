Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal acabó perjudicado en la etapa 12

Los favoritos aflojaron el paso y permitieron que la fuga se hiciera protagonista de la etapa 12 en la Vuelta a España 2025.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Harold Tejada (Astana) participaron en la escapada, pero no entraron en la disputa por la victoria del día.

El grupo de fugados se rompió en el ascenso a Collada de Brenes, cuando Juan Ayuso (UAE Team Emirates) se paró en pedales y salió al ataque en solitario.

El único que pudo responderle fue otro español, Javier Romo (Movistar Team), quien se le pegó a la rueda en el descenso para llegar con posibilidades de disputar el esprint en el último kilómetro.

🔥 Ayuso and Romo reach the summit with 35" ahead of their chasers



⛰ Ayuso y Romo coronan con 35" sobre sus perseguidores



⛰ 1️⃣ 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐁𝐑𝐄𝐍𝐄𝐒



1️⃣ 🇪🇸 Javier Romo - @Movistar_Team | 10 p. - 6"

2️⃣ 🇪🇸 Juan Ayuso - @TeamEmiratesUAE | 6 p. - 4"

3️⃣ 🇪🇸 Mikel Landa -… pic.twitter.com/ZMon3JjY4D — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2025

Egan cae al puesto 12

Casi seis minutos atrás, los favoritos guardaron energías pensando en L’Angliru y evitaron al máximo los movimientos fuertes para la clasificación general.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) aseguró otro día vestido de rojo, mientras que João Almeida (UAE Team Emirates) y Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling) aguardan sigilosamente el momento para sacarle segundos.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sigue cerca de la pelea por ingresar al top 10; sin embargo, necesita un día con gasolina en las piernas para poder meterse de lleno.

El zipaquereño es la única carta que le queda a Colombia en la clasificación general, pues Buitrago y Tejada se decantaron por otros objetivos en esta edición de la Vuelta a España.

Desafortunadamente, Egan sí perdió una casilla por la fuga de Bruno Armirail (Groupama FDJ). El colombiano ahora se ubica en la casilla número 12 a 3 minutos y 23 segundos del liderato.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Otra victoria de Ayuso

Con los favoritos en pleno pacto de no agresión, las emociones del día fueron por cuenta de la batalla entre Ayuso y Romo.

Ambos trabajaron en conjunto hasta los últimos 500 metros. El del UAE lanzó su ataque con más potencia de piernas y reventó a su rival en la batalla por el triunfo en Los Corrales de Buelna.

Romo reaccionó golpeando el manillar, muestra evidente de su frustración por quedarse a puertas de la primera victoria del Movistar.

Este viernes llegará un nuevo puerto de primera categoría que promete ser atractivo para los espectadores. L’Angliru será un campo de batalla entre los favoritos y debería provocar movimientos grandes en la general.

Los expertos se atreven a decir que Vingegaard sacará más diferencias gracias al trabajo del equipo y el buen estado de forma que viene mostrando desde el Tour de Francia.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (Etapa 12)

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 44:36:45

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 50″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 56″

4. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 1′06″

5. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 2′17″

6. Bruno Armirail (Groupama FDJ), a 2′22″

7. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 2′26″

8. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′30″

9. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), 2′33″

10. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 2′44″.

...

12. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 3′23″

15. Harold Tejada (Astana), a 6′11″

19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 11′38″

44. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), a 48′05″

70. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL). a 1:07′53″