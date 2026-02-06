Deportes

Se pronunció Antoine Baroan, el jugador al que Luis Javier Suárez lesionó: duro parte médico

Fue por medio de las redes sociales del propio Antoine Baroan y del club AVS Futebol SAD.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

7 de febrero de 2026, 1:01 a. m.
Imágenes de la desafortunada lesión de Antoine Baroan, donde estuvo involucrado Luis Javier Suárez.
Imágenes de la desafortunada lesión de Antoine Baroan, donde estuvo involucrado Luis Javier Suárez. Foto: Getty Images

El desafortunado momento que vivió el colombiano Luis Javier Suárez sigue siendo tendencia entre la prensa portuguesa. Fue el pasado 5 de febrero, en la victoria de su equipo, Sporting Lisboa, 3-2 sobre AVS. Correspondió a los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Cuando jugaban el tiempo de reposición, Luis Javier Suárez se preparaba para rematar en el borde del área. Su instinto goleador afloró, pero no contaba con la férrea marca del jugador del AVS, Antoine Baroan.

Baroan, francés de 25 años, se barrió para impedir el remate de Suárez. Sin ningún tipo de mala intención evidente, el colombiano pisó a Antoine y lo lesionó de gravedad. De hecho, lo acabó fracturando.

Antoine Baroan se pronunció

Son dos los pronunciamientos oficiales que tienen que ver con la salud de Antoine Baroan. El primero fue del propio jugador, que salió en camilla del terreno de juego, con muchos gestos de dolor.

Baroan usó su cuenta de Instagram para postear una historia, y escribir en ella: “Todo está bien, amigos. Estoy en buenas manos en el hospital”.

Luego de ello, el futbolista francés empezó a repostear una gran cantidad de mensajes que le llegaban deseándole una pronta mejoría. El mundo del fútbol, más que nada en Portugal, le ofreció toda la ayuda,

Parte médico oficial de Antoine Baroan: “Fractura en su pierna izquierda”

Luego, el segundo pronunciamiento oficial sobe el estado de Antoine Baroan. Su club hizo una publicación compartida, con la cuenta del jugador en Instagram, informando la fractura que sufrió.

Antoine Baroan, quien debutaba hoy con la AFS, se fracturó la pierna izquierda durante el partido de esta noche contra el Sporting CP. El jugador fue estabilizado por los equipos médicos presentes en el estadio y trasladado inmediatamente al Hospital São José de Lisboa para observación y estabilización”.

Y añadieron: “Pasará la noche en este hospital y mañana será trasladado al Hospital Famalicão, donde posteriormente quedará bajo la atención del departamento médico de AVS Futebol SAD”.

Luis Javier Suárez lo lamentó

Reiterando, no hubo una mala intención por parte de Luis Javier Suárez en la fractura de Antoine Baroan. Incluso, horas después de lo ocurrido, el jugador del Sporting Lisboa usó su cuenta de Instagram para enviarle aliento al lesionado futbolista francés.

Historia de Luis Javier Suárez lamentando la lesión de Antoine Baroan. Foto: Instagram - @luissuarez.26

“Siento profundamente la lesión de Baroan. Ha sido un momento difícil que me dejó destrozado. Le deseo toda la fuerza del mundo para su recuperación”, escribió Suárez junto a una imagen de él, cuando ocurrieron los hechos, con las manos en la cabeza.

