Luis Suárez fue a un balón y fracturó a un rival en Portugal: Estremecedoras imágenes

Luis Javier Suárez tuvo competencia en la Copa de Portugal y vuelve a ser viral en el mundo luego de permitir una fractura de un rival sin intención alguna, un el partido válido por los cuartos de final de la competencia portuguesa, que selló el pase de Sporting Lisboa a las semifinales. El atacante colombiano fue titular en el 3-2 definitivo.

Avanzaba el tiempo de reposición en el estadio José Alvalade cuando Luis Suárez le tocó colocarse en modo definidor en una jugada de ataque del Sporting Lisboa, cuando el delantero samario se disponía a rematar al arco se encontró con la marca del volante francés Antoine Baroan y ahí sucedió la lamentable fractura de tibia y peroné.

Las imágenes son estremecedoras y lo ocurrido también impacto a Luis Javier Suárez, quien llevó sus brazos a su cabeza en modo de asombro por lo sucedido. Apenas controlaba la pelota para rematar al arco, Baroan se sacudió por el césped para evitar la potencia del atacante colombiano, que al final terminó por patear su zona ósea de la pierna y ocurrió lo más lamentables.

“Não deveria valer tudo.”



Qual a responsabilidade do Suárez aqui?

Ia ficar isolado e rematar. Há dúvidas?



Às vezes não é só mentir, é mentir compulsivamente.

Mesmo sabendo que há imagens, distorçem tudo.



As melhoras ao jogador do AFS 🙏

Está esclarecido.



🎥jmcmesquita 💚 https://t.co/em43KQC5ln pic.twitter.com/b1lFUTnpl5 — Tiago Casimiro (@tiagocasimiro_6) February 6, 2026

Tras el choque, inmediatamente el personal de salud tuvo que ingresar a la cancha para atender al lesionado Baroan, quien se perderá el resto de la temporada en Portugal y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Suárez quedó afectado por lo ocurrido, pues fue una jugada sin intención alguna de lesión.

Sporting Lisboa a las semifinales de la Copa de Portugal

Pese al incidente que involucró al delantero colombiano, Sporting Lisboa pudo reponerse y encontró el gol salvador al minuto 117 para el 3-2 final, luego del 2-2 en el tiempo reglamentario que forzó el alargue. Luis Suárez no pudo anotar, pero se le vio incisivo en el frente de ataque con varias opciones claras de anotar.

Un verdadero drama vivió el colombiano Luis Suárez, cuando en una disputa de balón, su rival Atoine Baroan, francés de 25 años, sufrió fractura de tibia y peroné. La acción fue fortuita sin ninguna intención. Sporting venció 3-2 a AVS en tiempo extra y avanzó a semifinal en Copa… pic.twitter.com/4eDmhf6bU5 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 6, 2026

Además de ser protagonista de este incidente, otro detalle por el que se menciona a Luis Javier Suárez es por la jugada muy al estilo Ronaldinho que recreó durante el juego ante el AVS. El delantero samario deja ver sus habilidades no solo ante el arco, sino lanzado por una banda para intentar el desborde y tocar la línea de fondo.

Apenas comenzando el partido y ante la marca del defensa colombiano Cristian Castro Devenish, Luis Suárez se inventó un lujo perfecto para dejarlo muy atrás y superarlo. Movió sus pies rápidamente y fue hasta el fondo para lanzar el remate que atajó el arquero rival. Magie y desolación para Javier en su salida en la Copa de Portugal.