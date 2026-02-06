Deportes

Luis Suárez fue a un balón y fracturó a un rival en Portugal: Estremecedoras imágenes

Hubo impacto en jugadores del Sporting Lisboa y rivales tras la fractura de un jugador francés.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de febrero de 2026, 2:49 p. m.
Luis Suárez sorprendido por la fractura de un rival.
Luis Suárez sorprendido por la fractura de un rival. Foto: Pantallazos X

Luis Javier Suárez tuvo competencia en la Copa de Portugal y vuelve a ser viral en el mundo luego de permitir una fractura de un rival sin intención alguna, un el partido válido por los cuartos de final de la competencia portuguesa, que selló el pase de Sporting Lisboa a las semifinales. El atacante colombiano fue titular en el 3-2 definitivo.

Avanzaba el tiempo de reposición en el estadio José Alvalade cuando Luis Suárez le tocó colocarse en modo definidor en una jugada de ataque del Sporting Lisboa, cuando el delantero samario se disponía a rematar al arco se encontró con la marca del volante francés Antoine Baroan y ahí sucedió la lamentable fractura de tibia y peroné.

Las imágenes son estremecedoras y lo ocurrido también impacto a Luis Javier Suárez, quien llevó sus brazos a su cabeza en modo de asombro por lo sucedido. Apenas controlaba la pelota para rematar al arco, Baroan se sacudió por el césped para evitar la potencia del atacante colombiano, que al final terminó por patear su zona ósea de la pierna y ocurrió lo más lamentables.

Tras el choque, inmediatamente el personal de salud tuvo que ingresar a la cancha para atender al lesionado Baroan, quien se perderá el resto de la temporada en Portugal y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Suárez quedó afectado por lo ocurrido, pues fue una jugada sin intención alguna de lesión.

Deportes

Este es el canal que pasa los partidos del Minnesota United con James Rodríguez en la MLS

Deportes

Anuncio oficial: James Rodríguez fue presentado por su nuevo equipo y firmó por seis meses

Deportes

Hernán Peláez vuelve a los medios: así fue el anuncio que causó revuelo con Martín De Francisco

Deportes

Atlético Nacional le consiguió equipo a Emilio Aristizábal: acuerdo inminente para todo el 2026

Deportes

Presidente de Santa Fe confirmó nuevo fichaje de lujo para la Copa Libertadores: “Está negociado”

Ciclismo

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la lucha por la Bundesliga

Deportes

Video: la jugada de Ronaldinho que recreó Luis Javier Suárez para humillar a un rival en Portugal

Deportes

Golazo de Luis Javier Suárez digno de Premio Puskás para salvar al Sporting: Espectacular racha goleadora

Deportes

Luis Javier Suárez está imparable: nuevo doblete del colombiano en la Liga de Portugal

Sporting Lisboa a las semifinales de la Copa de Portugal

Pese al incidente que involucró al delantero colombiano, Sporting Lisboa pudo reponerse y encontró el gol salvador al minuto 117 para el 3-2 final, luego del 2-2 en el tiempo reglamentario que forzó el alargue. Luis Suárez no pudo anotar, pero se le vio incisivo en el frente de ataque con varias opciones claras de anotar.

Además de ser protagonista de este incidente, otro detalle por el que se menciona a Luis Javier Suárez es por la jugada muy al estilo Ronaldinho que recreó durante el juego ante el AVS. El delantero samario deja ver sus habilidades no solo ante el arco, sino lanzado por una banda para intentar el desborde y tocar la línea de fondo.

Apenas comenzando el partido y ante la marca del defensa colombiano Cristian Castro Devenish, Luis Suárez se inventó un lujo perfecto para dejarlo muy atrás y superarlo. Movió sus pies rápidamente y fue hasta el fondo para lanzar el remate que atajó el arquero rival. Magie y desolación para Javier en su salida en la Copa de Portugal.

Más de Deportes

James presentado en Minnesota United.

Este es el canal que pasa los partidos del Minnesota United con James Rodríguez en la MLS

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia looks on during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Anuncio oficial: James Rodríguez fue presentado por su nuevo equipo y firmó por seis meses

Martín de Francisco y Hernán Peláez.

Hernán Peláez vuelve a los medios: así fue el anuncio que causó revuelo con Martín De Francisco

Emilio Aristizábal, delantero de Atlético Nacional.

Atlético Nacional le consiguió equipo a Emilio Aristizábal: acuerdo inminente para todo el 2026

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe

Presidente de Santa Fe confirmó nuevo fichaje de lujo para la Copa Libertadores: “Está negociado”

Luis Suárez sorprendido por la fractura de un rival.

Luis Suárez fue a un balón y fracturó a un rival en Portugal: Estremecedoras imágenes

Nairo Quintana vuelve al ruedo en el Tour de Omán, junto a cuatro colombianos.

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern M�nchen and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la lucha por la Bundesliga

James Rodríguez está preparando el anuncio oficial como nuevo jugador de Minnesota United.

James Rodríguez se pronunció tras su llegada a Minnesota: este es el primer mensaje oficial

Luis Díaz y Christian González.

Impacto en Colombia por el particular regalo de Luis Díaz a Christian González antes del Super Bowl

Noticias Destacadas