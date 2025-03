Manifestó que lo que Luis Díaz ha hecho en el combinado patrio ha sido muy bueno. Indicó también que él no lo puede hacer todo solo. Además, expresó que no hace muchos goles porque en la marca lo tienen muy bien referenciado.

“No es lo mismo jugar en su equipo Liverpool, en donde ya se conoce con sus compañeros. Sin embargo, lo que ha hecho Lucho en la Selección ha sido magnífico, él no lo puede hacer todo, esto es de trabajo en equipo. En los partidos siempre lo veo entregado, luchando, corriendo, sale exhausto totalmente. Que no haga goles o pase goles es porque saben lo que es y lo tienen muy bien referenciado, pero esos muchachos entregan el alma por nuestro país y por nuestra Selección ”, aseguró.

“Salí de Tumaco de una cancha de arena en donde nos hicimos Willington Ortiz y los grandes futbolistas que dio nuestra tierra. Terminé mi carrera deportiva como si estuviera jugando en el barrio de mi pueblo San Judas, por esa razón creo que dejé mi huella distinta. Los técnicos ahora quieren que tú cumplas tareas y roles y yo me salía de esos contextos y no podía jugar a un solo toque, me gustaba driblar, por eso me decían la Gambeta. Ahora les pido a mis jugadores que encaren”, terminó.