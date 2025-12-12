Suscribirse

Selección se bajaría del partido contra Colombia: se reveló el choque del Mundial 2026 que activa las alarmas

Una Selección se bajaría del partido contra Colombia y hay alarmas encendidas en la Federación Colombiana de Fútbol. Se reveló el enfrentamiento en el Mundial 2026 que lo cambia todo.

William Horacio Perilla Gamboa

13 de diciembre de 2025, 4:18 a. m.
La Selección Colombia comienza la recta final hacia el Mundial 2026 y el técnico Néstor Lorenzo ya analiza cómo será la convocatoria, las sorpresas en los llamados, la concentración y el plan de viaje por las diferentes ciudades. La ‘Tricolor’ comenzará en Ciudad de México, luego irá a Guadalajara y cerrará en Miami contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

En medio del itinerario para el Mundial 2026, Colombia hará una parada en marzo para jugar dos partidos amistosos como preparación para el gran evento que paralizará al fútbol mundial a mediados de año. Es acá donde se colocan las miradas, pues una Selección que se creía confirmada parece que se bajará del choque.

Días antes del sorteo del Mundial en Washington, prácticamente desde Croacia confirmaron el amistoso con Colombia. El técnico croata, Zlatko Dalic, en sus palabras nombró a la ‘Tricolor’ como el rival en marzo y todo estaba encaminado a que se hiciera oficial.

“El plan es jugar contra Brasil y Colombia en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos, pero espero que sea Brasil y Colombia“, dijo Dalic. Ahora, ese plan parece que no se llevará a cabo por un posible cruce en el Mundial 2026.

En riesgo un amistoso de la Selección Colombia en el mes de marzo

Ese deseo del DT croata se va alejando, ya que Colombia puede enfrentar a Croacia en la segunda fase del Mundial 2026. Si los colombianos son segundos en el Grupo K y croatas primeros en el L, se verán las caras. O si es al contrario, tocará el mismo fixture. Y es por esta razón que el amistoso ya no se jugaría.

De esos detalles fue enfático Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores, en el que explicó que el duelo con Croacia ya no se desarrollaría.

“No se ha firmado todavía el partido contra Croacia y yo no sé qué estarán pensando los croatas. Si yo fuera croata no jugaría contra Colombia ese amistoso. Ahora el asunto es qué consigo a esta altura porque todo estaba supeditado por el sorteo”, dijo Vélez.

“Si clasificamos segundos nos va a caer Croacia o Inglaterra, lo más seguro Croacia. ¿Un amistoso cinco meses antes? No sé, no sé. Los croatas tienen su manera de pensar y nosotros también. La mía es no jugar ese partido. La cosa es con qué rivales”, puntualizó Carlos Antonio.

