Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, rompió el silencio: Qatar como sede del Mundial 2022 fue “un error”

El Mundial de Qatar 2022 ha estado bajo investigación por distintas organizaciones por hechos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde su elección como sede, en diciembre de 2010, los ojos se posaron sobre el país de Medio Oriente porque no tenía la infraestructura y ni la cultura futbolera.

La elección de como sede de la Copa del Mundo se dio durante el mandato de Sepp Blatter como presidente de la Fifa, quien a finales de octubre fue absuelto por la Fiscalía de Suiza en el caso de estafa y corrupción, así como sucedió con Michel Platini.

Después de todo este escándalo personal, y la polémica que ha generado Qatar como sede del Mundial, Blatter decidió romper el silencio y habló por primera vez con el periódico suizo Tages-Anzeiger.

Sepp Blatter y Michel Platini durante un evento de presentación del Mundial de Rusia 2018 - Foto: Getty Images

En sus declaraciones, expresó que la elección de Qatar fue “un error” y que el país organizador debió ser Estados Unidos, el cual fue derrotado en el cuarto escrutinio del congreso de la Fifa.

En el grupo de interesados también estaban Australia, Corea del Sur y Japón, e incluso en un inicio Indonesia y México querían albergar el evento deportivo.

“La elección de Qatar fue un error. De hecho, acordamos en el comité ejecutivo que Rusia debería tener la Copa del Mundo de 2018 y Estados Unidos la de 2022″, expresó el expresidente de la Fifa vinculado al caso de FifaGate.

En esta entrevista contó que la idea era darle la organización a Estados Unidos después del Mundial de Rusia 2018, porque “habría sido un gesto de paz si los dos opositores políticos de larga data hubieran organizado la Copa del Mundo”.

Pese a que él estuvo presente en esa elección, ahora considera que Qatar “es un país demasiado pequeño” y “el fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para eso”.

“Solo puedo repetir: el premio a Qatar fue un error, y yo fui responsable de eso como presidente en ese momento”, agregó.

Pese a todas las críticas que la edición número 22 del certamen de selecciones, Sepp Blatter se mostró positivo porque no son muchos los jugadores que se oponen a la realización del torneo: “Ahora que la Copa del Mundo es inminente, me alegro de que, con algunas excepciones, ningún futbolista esté boicoteando la Copa del Mundo”.

“Para mí está claro: Qatar es un error. La elección fue mala. Lo que me pregunto: ¿por qué el nuevo presidente de la FIFA (Gianni Infantino) vive en Qatar? No puede ser el jefe de la organización local de la Copa del Mundo. Ese no es su trabajo. Hay dos comités organizadores para esto, uno local y otro de la FIFA”, añadió en las declaraciones al medio suizo y recogidas por el medio británico Sky Sports.

Desde 2010 hay sospechas sobre la compra del voto del comité ejecutivo de la Fifa, dependencia que se encarga de la elección de la sede del Mundial de fútbol. Esto hizo que la justicia suiza, estadounidense y francesa llevarán a cabo varias investigaciones.

Otras Copas del Mundo que han estado en el ‘ojo del huracán’ por presunta corrupción han sido Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

¿Cómo se elige a la sede del Mundial?

Cabe recordar que para ser sede de un Mundial el país interesado debe postularse cuando la Fifa abre la convocatoria, proceso que actualmente puede durar hasta un año. Una vez presentada toda la documentación, el congreso de la Fifa analiza la solicitud.

Este congreso está conformado por 37 personas con mandatos de cuatro años, siendo manejado por un presidente y ocho vicepresidentes, para completar el grupo con 28 representantes de las diferentes federaciones.

Después de la votación del congreso de la Fifa, se da conocer el nombre del país que albergará la Copa del Mundo, así como sucedió con Qatar para el certamen de 2022.