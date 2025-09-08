Roberto Martínez, director técnico de la selección de Portugal, alzó la voz sobre Cristiano Ronaldo, de 40 años, y lo elogió por la ilusión que mantiene el atacante del Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita.

“Cristiano vive el día a día como un jugador joven que debuta y tiene entrega y frescura cada día. Es un ganador y tiene hambre de querer ser el mejor”, afirmó Roberto Martínez este lunes 8 de septiembre en rueda de prensa, previa al duelo ante Hungría por las eliminatorias europeas de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El técnico catalán no quiso dar por segura la presencia del de Madeira en el que sería su último Mundial. “Él lo está haciendo lo mejor que puede y no tiene objetivos a largo plazo. Quiere ser el mejor cada día y se centra en el día a día”, subrayó.

Además, el entrenador remarcó que el exjugador del poderoso Real Madrid destaca por transmitir “mucho” a sus compañeros de vestuario, sobre todo “lo que significa vestir la camiseta de la selección portuguesa”.

Cristiano Ronaldo sonriente con la selección lusa. | Foto: AP

Entre otras cosas sobre asuntos relacionados con el fútbol portugués, Luis Figo, leyenda lusa, dijo que ficharía a Pedri si estuviera en Real Madrid y haría lo mismo con Federico Valverde si estuviera en FC Barcelona.

“Quizá del Barça, a Pedri, y si fuera al revés, del Real Madrid, sería Valverde. Son grandísimos jugadores, tienen un rendimiento altísimo siempre. Son un seguro y son importantes en sus equipos”, remarca Figo en una conversación para las redes sociales de Betfair, casa de apuestas de la que es embajador.

El que fuera futbolista de los dos grandes habló también de su paso del conjunto blaugrana al madridista en el año 2000, por entonces unos inimaginables 60 millones de euros. “Yo ya pensaba en aquella época que eran muchísimo, imagina ahora que el mercado es mucho más grande. Sigo pensando que es demasiado”, expresó.

“Abrió un precedente. Hoy los jugadores y los equipos grandes están más protegidos para que esas cosas no sucedan, las cláusulas son mucho más altas, los números son superiores y los clubes, y después de lo que pasó, ponen cláusulas mucho más grandes y son casi imposibles”, añadió al respecto.

Luis Figo cuando estaba en Real Madrid. | Foto: Getty Images

Por otro lado, cree que el fichaje más importante de este siglo es el del brasileño Neymar Jr por el Paris Saint-Germain francés. “Primero por lo que pagó el Barça y luego por lo que pagó el PSG”, indicó. “Lógicamente, lo que me sorprende hoy en día es lo que se paga por lo que, creo yo, son fichajes normales. Hoy en día, pagar 60-70 millones es lo normal y no deja de ser una cantidad elevada”, afirmó.