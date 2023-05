Uefa comunica su decisión sobre descalificar o no al Barcelona de la próxima Champions League

El FC Barcelona hará parte de la lista de equipos participantes en la Champions League 2023/24, a pesar de la investigación que se adelanta en su contra por presuntas violanciones al marco legal de la Uefa.

Aún con la amenaza de ser descalificado si se le hallaba culpable de amaño de partidos y compra de árbitros en el ‘caso Negreira’, los catalanes recibieron este viernes la licencia para hacer efectivo el cupo que ya tienen en el bolsillo por la vía de su primer lugar en la liga española.

De acuerdo a Mundo Deportivo, la decisión se remite al reglamento en el que estipula que “la RFEF es el organismo encargado de conceder la Licencia Uefa y asume con plenas facultades la condición de licenciante”.

La federación española (RFEF) no encontró argumentos para negar la participación del Barcelona en la Champions y, por ende, le entregó la licencia que hará efectiva callando todos los rumores que apuntaban a un duro castigo deportivo como consecuencia de los documentos que señalaban a la dirigencia de pagar al antiguo vicepresidente del comité técnico de árbitros, José María Enriquez Negreira.

Tribuna oriental del Camp Nou de Barcelona - Foto: REUTERS

Si el Barcelona consigue el título de Liga, ingresará a la Champions como cabeza de serie, lo que le evita de encontrarse en la fase de grupos con varios rivales complicados como el Napoli, campeón de Italia, o los equipos que salgan campeones de las cinco grandes ligas y la propia edición actual del principal torneo a nivel de clubes en Europa.

Cabe recordar que el conjunto blaugrana ha salido eliminado en la primera fase durante las últimas dos participaciones, lo que pone encima de Xavi Hernández la presión de volver a ubicar al Barça en la élite del ‘viejo continente’.

Salvo que haya una decisión de último momento en el marco de la investigación, el cupo de los barcelonistas ya está confirmado ante la Uefa y su presencia en la próxima edición más que asegurada por vías deportivas y legales.

Barcelona está cerca de consagrarse campeón en España - Foto: AP

Ceferin, sorprendido con las acusaciones

A principios de abril, el presidente de la Uefa, Aleksandr Ceferin, había expuesto la gravedad de las acusaciones contra el Barcelona, aunque prefirió no dar juicios de valor mientras recogen los documentos que presuntamente demostrarían la culpabilidad de la anterior dirigencia.

“No puedo hacer comentarios directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir que me he informado y la situación es sumamente grave. En mi opinión, una de las más graves en el fútbol que yo haya visto”, valoró Ceferin en una entrevista al medio esloveno Ekipa SN.

El dirigente del organismo europeo reconoció que el asunto “está prescrito” a nivel de la Liga española, por lo que “no puede tener consecuencias competitivas” a nivel doméstico. Sin embargo, Ceferin recordó que el ‘caso Negreira’ sí podría tener efectos negativos para el FC Barcelona a nivel deportivo, ya que para la Uefa “no hay nada prescrito”.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, llega para dirigirse a una conferencia de prensa luego de una reunión ejecutiva de la UEFA el 7 de abril de 2022 en Nyon - Foto: AFP

El caso también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción española, que presentó denuncia contra el FC Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por presunta corrupción por los 7,3 millones de euros que el club habría pagado a Negreira. La denuncia apunta a posibles delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Por esa misma línea de Ceferin transita la opinión de Javier Tebas, presidente de La Liga, que considera grave que se ponga en tela de juicio la honestidad de la competición. “No duermo bien desde hace mes y medio por el caso Negreira, me quita el sueño, es el tema más grave reputacional y de integridad de la historia del fútbol español, por la importancia del club, de la categoría. Que el FC Barcelona trasmita tranquilidad, pero a todos. Necesitamos explicaciones, tendrían que estar preocupados”, dijo en Marca Sport Weekend.