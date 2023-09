🔴 Uruguay vs. Chile EN VIVO: alineaciones confirmadas en el Centenario de Montevideo | Minuto a minuto

Minuto a minuto

Hay morbo encima por Marcelo Bielsa, el reconocido técnico argentino que se estrenará oficialmente con los charrúas. Tachando a varios históricos del país, tales como Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes no fueron citados por el timonel.

Eso sí, en el plantel abundan jugadores jóvenes que han empezado a hacer camino en el andar, esto a través de múltiples ligas emergentes en el mundo y la misma élite de Europa. Será un proceso para tener algo de paciencia en el inicio, pero que no exime de obligaciones a Bielsa pensando en la Copa América y la vigente competencia.

Hay una baja más que sensible para la Roja en el inicio de las clasificatorias. Se trata de su máxima figura, Alexis Sánchez, quien retornó al Inter de Milán pero que no compite desde junio. Por problemas físicos, el ariete no podrá estar frente a Uruguay y todavía es duda para jugar con la Tricolor el próximo martes.