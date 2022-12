Video | Lionel Scaloni se quiebra en vivo al ver homenaje que le hicieron en Argentina

Con los nervios a flor de piel afronta Argentina su última sesión de entrenamiento en el Mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni atendió a los medios de comunicación y confirmó que el plan para enfrentar a Francia ya está listo, a la espera del pitazo inicial que será este domingo desde las 10:00 de la mañana en Lusail.

Luego de la conferencia, el técnico habló con los medios argentinos y allí dejó un emotivo momento capturado por las cámaras de DirecTV Sports. Desde Pujato, su pueblo natal en la provincia de Santa Fe, le hicieron un homenaje liderado por uno de sus amigos de infancia, que reunió a las familias para enviar ese mensaje de apoyo tan necesario a horas de la final.

La reacción de Scaloni fue romper en llanto mientras intentaba encontrar palabras. Uno de los niños presentes, por ejemplo, le agradeció por hacer que “Pujato sea parte de la selección” que este domingo busca la tercera corona de su historia. “Aunque no salgan campeones, por ser parte de Pujato te agradecemos mucho”, decía el pequeño Agustín mientras el seleccionador se secaba las lágrimas.

“Muchas gracias, no esperaba esta emoción. Les mando un abrazo fuerte, ya son demasiado. Parezco muy llorón y no quiero, quiero mostrar un poco más de entereza”, señaló Scaloni, que segundos antes ya se había quebrado en zona mixta al hablar de la pasión con la que viven sus jugadores estas horas previas al partido.

El otro Lionel de la albiceleste terminó su emotivo momento agradeciendo a Pujato “por todo el apoyo” que envían al cuerpo técnico. “Esperemos que todo el mundo esté así, no solo mi pueblo querido, ante un momento inolvidable. Lo que han demostrado este mes es algo increíble y esperemos que lo coronemos de la mejor manera”, señaló.

Dedicado a la afición

La rueda de prensa oficial también tuvo esos tintes de emotividad por los miles de aficionados que han acompañado a Argentina en cada uno de los seis partidos disputados hasta ahora en Qatar 2022. “Estoy orgulloso y entusiasmado con este momento. Son momentos lindos y para disfrutar, aunque estemos a la puerta de una final. Lo importante es el camino, lo que disfrutamos con estos jugadores y compartirlo con la familia. Cuando lo disfrutas, las cosas saben diferentes y se viven de otra manera”, declaró.

Para este domingo se espera estadio lleno en Lusail, aun cuando muchos hinchas se quedarán por fuera de la fiesta al no conseguir la anhelada boleta que está alcanzando precios estratosféricos en la reventa. “La emoción forma parte de la cultura nuestra, de todo lo que se vive en la Argentina de los que nos rodea, de cómo lo vive la gente, tenemos la mejor hinchada del mundo y estaban necesitados de una alegría y eso nos llega. Nos llegan esas imágenes y es imposible no emocionarse”, dijo.

Los argentinos se tomaron el emblemático Obelisco en Buenos Aires para celebrar que son finalistas del mundial. - Foto: AFP

Tras el paso a la final, el obelisco recibió una gran cantidad de personas que celebraron con música, banderas y pirotecnia la clasificación, algo que ya anticipa la fiesta que será en caso de quedar campeón. “El fútbol es un deporte y en Argentina, aunque cueste entenderlo, es más que un deporte. Que haya podido ser feliz en este Mundial es algo maravilloso. Pero la emoción más grande es ver a la hinchada, la gente, la personas en la calle, un televisor detrás de una reja, cosas que emocionan”, declaró.

“Lo siento mucho que tantos hinchas quizá no puedan asistir al partido. Es algo que se nos escapa y me encantaría que puedan entrar. El estadio tiene una capacidad y ya de por sí haber venido y sin entradas es increíble, esperemos que la mayoría pueda asistir y vivir una alegría, pero mucho no depende de nosotros”, terminó.