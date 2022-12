Video | Un gato se robó el show en la rueda de prensa de Vinicius Junior y lo sacaron a las malas

La selección de Brasil clasificó cómodamente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, pues en octavos se impuso por goleada ante Corea del Sur.

De esta manera, la canarinha dejó claro que lo dará todo para ir en búsqueda de su sexto título en la Copa del Mundo tras los conseguidos en Suecia 58, Chile 62, México 70, Estados Unidos 94 y Corea-Japón 2002.

Previo al juego contra Croacia, que les podría dar el cupo a las semifinales, este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa a la que asistió Vinicius Junior. Mientras el jugador del Real Madrid se alistaba para atender a los medios de comunicación, apareció un gato que se robó el show en el momento.

La persona que acompañaba al atacante de 22 años decidió ponerse de pie, tomar al felino por el lomo y lanzarlo fuera de la mesa. El animal lo único que hizo fue quedarse en la alfombra mientras todas las cámaras lo captaban.

🐈 El nuevo amigo de Vinicius:



Un gato se cuela en su rueda de prensa... ¡ver para creer! 🤣



📹 TNT Sports pic.twitter.com/GKfzep84Sc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 7, 2022

😳🇧🇷 Apareció un gato en plena conferencia de Vinícius Jr y así lo sacó el jefe de prensa.



El futbolista se quedó en silencio y luego sonrió, mientras que el funcionario intentaba explicar con gestos la forma en la que lo había sacado.#1000am pic.twitter.com/OjDF3xo06l — Radio 1000 AM (@1000_am) December 7, 2022

A diferencia de países como Colombia, en Qatar, sobre todo en Doha que es la capital, hay más sobrepoblación de gatos que de perros y son animales muy queridos.

Ya en la conversación con la prensa, expresó estar “muy feliz con los objetivos” que se ha puesto en la vida “y con haber alcanzado algunos con 22 años”. “Quiero seguir trabajando como lo he hecho para poder estar aquí ahora. Juego con los mejores, en Brasil y en el Real Madrid”.

“La selección es muy complicada, el entrenador tiene muchas opciones. Cada vez que venía me volvía con algo que me faltaba para ser titular. Siempre he hablado por teléfono con Tite, con Ancelotti, que también me ha dado muchos consejos para ser titular aquí. Estoy muy contento de haber empezado así de bien la competición, pero no quiero seguir así hasta el final”, agregó sobre su experiencia en el seleccionado nacional.

La selección de Brasil ha sido criticada por un sector del fútbol por la manera en la que celebran las anotaciones bailando, algo que él también hace con el Real Madrid y que generó gran polémica en España. Para él, “el gol es el momento más importante del fútbol” y en el Mundial se ponen “muy contentos los jugadores y todo un país”.

“Todavía nos quedan muchas celebraciones por hacer, ojalá podamos seguir haciendo muchos bailes y jugando bien para llegar a la final con este ritmo. A la gente le gusta quejarse cuando ve feliz a alguien... y los brasileños siempre estamos muy contentos”, sentenció.

Ahora, Brasil se concentra en el partido de cuartos de final, instancia en la que se medirá a Croacia por un cupo a las semifinales de la Copa del Mundo. Este partido está programado para el viernes 9 de diciembre a las 10:00 a. m. (hora colombiana) y se podrá ver en vivo a través de DirecTV Sports.

Además, podrá encontrar toda la información de este partido y de lo que sucede en la Copa del Mundo en SEMANA.com.