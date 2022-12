“Realmente irrespetuoso”: exfutbolista del Manchester United criticó a Tite por bailar con jugadores de Brasil

La selección de Brasil volvió a dar todo un recital el lunes en el Mundial de Qatar 2022. Con la mente puesta en avanzar de fase, el equipo dirigido por Tite se impuso a Corea del Sur en los octavos de final con todo un espectáculo por parte de los jugadores de la canarinha, que con baile celebraron la victoria.

El partido terminó cuatro goles por uno a favor de los suramericanos, anotaciones en las que mostraron la alegría que representa a su cultura, lo cual no cayó del todo bien en un sector del fútbol. Después de cada anotación, los futbolistas brasileños aprovechaban para hacer un baile, así como lo han hecho otras selecciones como la de Colombia en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Pero hubo una celebración que llamó más la atención, pues hasta se unió el técnico de la scratch. Después del gol de Richarlison, el tercero del partido, los jugadores se acercaron al banco de suplentes y allí Tite se robó todas las miradas con su particular baile, el cual es común en las celebraciones del delantero del Tottenham.

En zona mixta, Richarlison contó que no fue algo que generó la emoción del momento porque ya lo habían hablado: “Le dije a Tite que si hacía gol, él tenía que celebrarlo. Así que fui y se lo recordé”.

Es más, Tite no fue el único que hizo el baile de la cacatúa, como lo han denominado en la redes sociales. Después del partido, la cuenta de Twitter oficial del Mundial de Qatar 2022 subió un video de Ronaldo con su compatriota haciendo los pasos que en suelo británico generaron controversia.

El exfutbolista irlandés, Roy Keane, ahora comentarista deportivo, expresó que este tipo de actos son irrespetuosos y criticó fuertemente a Tite por unirse al baile. “No consigo creer lo que veo. Nunca vi tanto baile. Es como ver ‘Strictly Come Dancing’ (show de baile británico)”.

“Sé que tiene un punto de cultura, pero es realmente irrespetuoso con el rival. Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos. El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”.

Entendiendo que algunas personas se podían molestar, como el exjugador del Manchester United, Tite dijo que rueda de prensa que es “muy cuidadoso” porque “siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto”. “Les dije a los jugadores que me escondieran un poco, sé lo de la visibilidad”.

“No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no la falta de respeto al rival ni a Paulo Bento, a quien respeto mucho. No había manera de esconderse”, agregó después de la victoria de sus dirigidos.

Ahora la selección de Brasil se concentra en el partido de cuartos de final, instancia en la que se medirá a Croacia por un cupo a las semifinales de la Copa del Mundo. Este partido está programado para el viernes 9 de diciembre a las 10:00 a. m. (hora colombiana).