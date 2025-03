Wilder Medina sorprende al país con declaración sobre referente de Selección Colombia: “Le meto un tiro”

El exjugador confesó que estuvo a punto de atentar contra Vargas después de un título que no consiguió Independiente Santa Fe. Wilder Medina no tuvo problema para revelar que no se llevaba bien con el guardameta.

“No lo llevaba muy bien, me imagino que era por la personalidad de él. Llegaba y no saludaba, siempre saludaba a 3 y 4, y al resto no. Ese día perdemos la final, yo entré llorando y llegó él diciendo: ‘Ya, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada’. Se me vino todo y me fui a darle puños”, empezó afirmando.