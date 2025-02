Exjugador del FPC destapó ‘olla’: dijo ciudad ‘caliente’ donde vio “matrimonios terminar”

En el Fútbol Profesional Colombiano, de manera reciente, se han conocido un par de casos de jugadores que, a pesar de mantenerse en el máximo nivel, en algún momento ingirieron bebidas alcohólicas a la par de la práctica del deporte.

Uno de los testimonios que más estremeció al país fue el de Freddy Guarín, el cual contó en una entrevista, que llegó a perderlo casi todo por el licor, en su paso por el Inter de Milán de Italia.

El exjugador recordó cuando casi salta de un balcón. | Foto: Captura de video: Los informantes

Ahora, retumba otro jugador que ya salió de la práctica al más alto nivel, pero también lidió con esto. Se trata de Wilder Medina, el cual habló con el Gol Caracol, a quien le contó más de lo esperado en su época de jugador.

En gran parte de la conversación, el atacante fue consultado por lo que fue su paso por Deportes Tolima, donde brilló, pero también fue señalado por su comportamiento fuera del campo.

Sin medir palabra, de frente se lanzó a decir: “Hernán Torres es bravo, pero pues yo en Ibagué salía mucho, en Ibagué es bravo, no sé si andan todas las ‘diablas sueltas’ (risas)“.

“Hay mucha mujer hermosa, son unas indias lindas. Para el jugador profesional eso es complicado, porque uno de hombre, pues la carne es débil”, contó sobre los errores que pudo cometer.

Y fue justo después que sentenció a la plaza mencionada, dado que vio a compañeros suyos perder su vida familiar. “Uno llega allá y se complica, hay matrimonios de futbolistas que vi terminar allá”, contó.

Además de eso que les habría pasado a colegas suyos, también contó una experiencia que tuvo en lo personal, la cual afrontó, pero en la que, al parecer, sintió incomodidad por lo sucedido.

“Sí, claro. Una vez afuera del estadio o de una concentración me apareció una mujer que me abordó, se destapó el seno y me dijo que le firmara ahí. Yo, pues, lo hice, pero mirando para otro lado”, reveló.

Haciéndose cargo de los errores cometidos, no ocultó las veces en la que no era correcto con su profesión: “En Ibagué me perrateaba, me iba a tomar a los bares, llevaba mi bolso con la buena ropa y me metía a tomar, a escuchar salsa".

Dichos pasos en falso a Medina lo hacían recibir consejos, mismos que dejaba pasar por el rendimiento que tenía jugando. “Por eso el profesor Hernán me decía que me manejara bien, que él no me decía nada porque hacía mis goles, pero que hiciera las cosas mejor por mi familia”, contaba.

“Gustavo Bolívar, con el que concentraba en los hoteles. Después de las rondas médicas, yo me salía y llevaba una y otra amiguita que se encerraba conmigo en otra habitación”, contó de otro que también lo quiso ayudar en el Tolima.

Wilder Medina en su paso por 'Sin Filtro', en SEMANA. | Foto: Vanesa Londoño

“Cuando volvía, Bolívar me decía: ‘monstruo, a donde te cuidaras, rendías más. Usted es una máquina’”, añadió.