Así van Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada en la clasificación general de la París Niza tras la tercera etapa

Con el calendario World Tour en marcha rumbo a las tres grandes, tomó partida la París-Niza, una competencia que sirve como antesala del Tour de Francia y que también viste de amarillo al líder de la clasificación general. Es una carrera ciclista que los colombianos conocen y se han logrado imponer. Para el 2026, Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada y Juan Guillermo Martínez son los representantes de Colombia.

La historia muestra que son tres los escarabajos que han logrado ganar la clasificación general de la París-Niza. El primero de ellos fue Carlos Betancur en 2014, cuando más prometía en el pelotón internacional, pero temas de indisciplina le frenaron su carrera deportiva. Sergio Luis Henao siguió en el 2017 con el Sky y Egan Bernal con el Team Ineos en el 2019.

Daniel Felipe Martínez, de los mejores ciclistas del país en la actualidad y que ha podido hacer bulla en las grandes del World Tour recientemente, lidera el pelotón colombiano. Otro es el huilense Harold Tejada, quien pertenece al Astana de Aleksandr Vinokúrov y espera tener el 2026 definitivo para su carrera profesional en el ‘Viejo Continente’.

🏁 Kevin Vauquelin et l'équipe @INEOSGrenadiers signent le meilleur temps sur la ligne et se dirigent vers la victoire d'étape !



Kevin Vauquelin and @INEOSGrenadiers set the fastest time at the finish and are heading towards the stage win! 💥#ParisNice pic.twitter.com/8cdxSX0O3w — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2026

Para completar la lista de Colombia en la París-Niza encontramos a una joya que espera tener un 2026 lleno de gloria en Europa. Juan Guillermo Martínez, oriundo de Úmbita (Boyacá), hace parte del Team Picnic PostNL y anhela sorprender en el pelotón internacional. Van tres etapas de esta competencia francesa y el estadounidense Luke Lamperti del EF Education - EasyPost es el líder en la general.

Así van los colombianos en la París-Niza 2026

La tercera etapa de la París-Niza fue una contrarreloj por equipos y tuvo un recorrido de 23.5 kilómetros entre Pouilly-sur-Loire, en el norte de Francia, camino al Canal de la Mancha, siendo triunfo para el Team Ineos, pero cediendo el liderato de la clasificación general al español Juan Ayuso del Lidl-Trek. La formación del Visma-Lease a Bike del danés Jonas Vingegaard fue cuarto a 15 segundos y Daniel Felipe Martínez dio el primer aviso en la lista.

Era la víspera de una primera llegada en alto en la París-Niza, en Uchon. Juan Ayuso puede vestirse de amarillo gracias a los cuatro segundos de bonificaciones arañados en el sprint intermedio de la etapa. Con eso le fue suficiente para sorprender a sus demás rivales en el pelotón. El español supera en dos segundos al francés del Ineos, Kevin Vauquelin, quien terminó mejor que su jefe de filas, el británico Oscar Onley.

Clasificación de la contrarreloj por equipos:

1. Ineos Grenadiers

2. Lidl-Trek a 2 segundos

3. Decathlon CMA CGM a 11

4. Team Visma Lease a Bike a 15

5. Red Bull - Bora Hansgrohe a 20

6. EF EDUCATION a 23

Clasificación de la tercera etapa

1. Juan Ayuso (ESP/LTK) 8 h 37:02.

2. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) a 2.

3. Oscar Onley (GBR/IGD) 3.

4. Daan Hoole (NED/DAT) 13.

5. Bruno Armirail (FRA/TVL) 17.

6. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 17.

7. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 17.

8. Aleksander Vlasov (RUS/RBH) 22.

9. Daniel Martínez (COL/RBH) 22.

10. Laurence Pithie (NZL/RBH) 24.

---

42. Harold Tejada (XDS Astana) a 1:17

107. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) a 5:56