Ciclismo
Bogotá se prepara para el Gran Fondo de Ciclismo, competencia del circuito de la Serie Mundial UCI
Este evento ciclístico contará con 2.000 participantes de 18 países y será clasificatoria al Mundial de Japón 2026.
Bogotá se prepara para vivir una jornada histórica con la realización del Gran Fondo de Ciclismo, un evento institucionalizado gracias al acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá y cuyo propósito es consolidar a Bogotá como capital referente en deporte, movilidad sostenible y convivencia vial.
Para esta edición, Bogotá ingresa de manera oficial al circuito de la Serie Mundial UCI Gran Fondo, una competencia avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) que reúne a miles de pedalistas alrededor del mundo y que, por primera vez, integra a la capital colombiana a su calendario global.
Con esta alianza, la ciudad se suma a más de veinte metrópolis en el mundo anfitrionas, que congrega en esta edición a cerca de dos mil ciclistas, 400 de ellos provenientes de 18 países, posicionando a Bogotá como destino deportivo y fortaleciendo su presencia en el mapa internacional del ciclismo de alto nivel.
La salida oficial será a las 6:00 a. m. del próximo domingo 7 de diciembre desde el Parque El Country, en dos modalidades: Gran Fondo, con un recorrido de 128 km, y Medio Fondo, de 80 km.
Recorrido del Gran Fondo
Salida en la calle 170, pasando por Sesquilé, Tominé, Guatavita, Guasca, Altos de las Arepas, Patios y La Calera, para finalizar en la carrera séptima con calle 94.
Será un trayecto exigente que destaca algunos de los paisajes más emblemáticos de la sabana.
Recorrido del Medio Fondo
Con desviación en Sopó hacia Patios y La Calera, esta modalidad ofrece una alternativa ideal para pedalistas que buscan un recorrido retador y accesible según su nivel de experiencia.