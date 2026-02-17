Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

Se corrió la contrarreloj de la etapa 2 en el UAE Tour 2026. Este martes, 17 de febrero, los ciclistas encararon 12.2 kilómetros en Al-Hudayriyat Island, y el gran vencedor de la jornada fue Remco Evenepoel (Red Bull - Bora) con un tiempo de 13:03.
Con su triunfo, Evenepoel se coloca como nuevo líder de la competencia y le arrebata la cima a Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien se había hecho con el liderato en la etapa 1. Es decir, hubo revolcón en la general.
En cuanto a Nairo Quintana (Movistar) bajó del puesto 27 al 106 en la clasificación general, luego de esta etapa contrarreloj en el UAE Tour 2026. El boyacense está a 1:30 del mencionado líder, Remco Evenepoel, tras llegar en el puesto 110 este martes.
El mejor colombiano en la segunda etapa de la competencia fue Harold Tejada (Astana), quien llegó 21 a 39 segundos de Eevenepoel. Esto también le permite ser el escarabajo mejor posicionado en la general (casilla 20).
Clasificación de la etapa 2 en el UAE Tour 2026: contrarreloj
1. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) - 13:03
2. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 6″
3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) a 12″
4. Ethan Hayter (Soudal-Quick Step) a 25″
5. Daan Hoole (Decathlon-CMA CGM) a 26″
6. Lucas Plapp (Jayco-AIUla) a 26″
7. Artem Shmidt (Ineos Grenadiers) a 29″
8. Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG) a 30″
9. Stefan Bissegger (Decathlon-CMA CGM) a 31″
10. Rune Herregodts (UAE Emirates-XRG) a 33″
...
21. Harold Tejada (Astana), a 39″
81. Sergio Higuita (Astana), a 1′14″
110. Nairo Quintana (Movistar Team), a 1′30″
118. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 1′34″
Clasificación general del UAE Tour 2026 tras la etapa 2
1. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) - 2:43:59
2. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 6″
3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) United) a 12″
4. Ethan Hayter (Soudal-Quick Step) a 25″
5. Daan Hoole (Decathlon-CMA CGM) a 26″
6. Lucas Plapp (Jayco-AIUla) a 26″
7. Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG) a 30″
8. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) a 30″
9. Stefan Bissegger (Decathlon-CMA CGM) a 31″
10. Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) a 32″
...
20. Harold Tejada (Astana), a 39″
77. Sergio Higuita (Astana), a 1′14″
106. Nairo Quintana (Movistar Team), a 1′30″
114. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 1′34″