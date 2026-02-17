Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

Se corrió la contrarreloj de la etapa 2 en el UAE Tour 2026. Este martes, 17 de febrero, los ciclistas encararon 12.2 kilómetros en Al-Hudayriyat Island, y el gran vencedor de la jornada fue Remco Evenepoel (Red Bull - Bora) con un tiempo de 13:03.

Remco Evenepoel, nuevo líder del UAE Tour tras la etapa 2. Foto: Getty Images

Con su triunfo, Evenepoel se coloca como nuevo líder de la competencia y le arrebata la cima a Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien se había hecho con el liderato en la etapa 1. Es decir, hubo revolcón en la general.

En cuanto a Nairo Quintana (Movistar) bajó del puesto 27 al 106 en la clasificación general, luego de esta etapa contrarreloj en el UAE Tour 2026. El boyacense está a 1:30 del mencionado líder, Remco Evenepoel, tras llegar en el puesto 110 este martes.

El mejor colombiano en la segunda etapa de la competencia fue Harold Tejada (Astana), quien llegó 21 a 39 segundos de Eevenepoel. Esto también le permite ser el escarabajo mejor posicionado en la general (casilla 20).

Clasificación de la etapa 2 en el UAE Tour 2026: contrarreloj

1. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) - 13:03

2. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 6″

3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) a 12″

4. Ethan Hayter (Soudal-Quick Step) a 25″

5. Daan Hoole (Decathlon-CMA CGM) a 26″

6. Lucas Plapp (Jayco-AIUla) a 26″

7. Artem Shmidt (Ineos Grenadiers) a 29″

8. Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG) a 30″

9. Stefan Bissegger (Decathlon-CMA CGM) a 31″

10. Rune Herregodts (UAE Emirates-XRG) a 33″

...

21. Harold Tejada (Astana), a 39″

81. Sergio Higuita (Astana), a 1′14″

110. Nairo Quintana (Movistar Team), a 1′30″

118. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 1′34″

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Clasificación general del UAE Tour 2026 tras la etapa 2

1. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) - 2:43:59

2. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 6″

3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) United) a 12″

4. Ethan Hayter (Soudal-Quick Step) a 25″

5. Daan Hoole (Decathlon-CMA CGM) a 26″

6. Lucas Plapp (Jayco-AIUla) a 26″

7. Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG) a 30″

8. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) a 30″

9. Stefan Bissegger (Decathlon-CMA CGM) a 31″

10. Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) a 32″

...

20. Harold Tejada (Astana), a 39″

77. Sergio Higuita (Astana), a 1′14″

106. Nairo Quintana (Movistar Team), a 1′30″

114. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 1′34″