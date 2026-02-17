Ciclismo

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

El boyacense no tuvo su mejor presentación en la contrarreloj. Harold tejada es el mejor colombiano en la clasificación general.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Ciclismo
17 de febrero de 2026, 8:16 a. m.
Nairo Quintana en la segunda etapa del UAE Tour 2026.
Nairo Quintana en la segunda etapa del UAE Tour 2026. Foto: Getty Images

Se corrió la contrarreloj de la etapa 2 en el UAE Tour 2026. Este martes, 17 de febrero, los ciclistas encararon 12.2 kilómetros en Al-Hudayriyat Island, y el gran vencedor de la jornada fue Remco Evenepoel (Red Bull - Bora) con un tiempo de 13:03.

Remco Evenepoel, nuevo líder del UAE Tour tras la etapa 2.
Remco Evenepoel, nuevo líder del UAE Tour tras la etapa 2. Foto: Getty Images

Con su triunfo, Evenepoel se coloca como nuevo líder de la competencia y le arrebata la cima a Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien se había hecho con el liderato en la etapa 1. Es decir, hubo revolcón en la general.

En cuanto a Nairo Quintana (Movistar) bajó del puesto 27 al 106 en la clasificación general, luego de esta etapa contrarreloj en el UAE Tour 2026. El boyacense está a 1:30 del mencionado líder, Remco Evenepoel, tras llegar en el puesto 110 este martes.

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

El mejor colombiano en la segunda etapa de la competencia fue Harold Tejada (Astana), quien llegó 21 a 39 segundos de Eevenepoel. Esto también le permite ser el escarabajo mejor posicionado en la general (casilla 20).

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Ciclismo

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Ciclismo

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Ciclismo

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Ciclismo

Clasificación general del Tour de Omán 2026: así quedó Nairo Quintana, luego de la etapa 4

Ciclismo

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Ciclismo

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Clasificación de la etapa 2 en el UAE Tour 2026: contrarreloj

1. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) - 13:03

2. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 6″

3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) a 12″

4. Ethan Hayter (Soudal-Quick Step) a 25″

5. Daan Hoole (Decathlon-CMA CGM) a 26″

6. Lucas Plapp (Jayco-AIUla) a 26″

7. Artem Shmidt (Ineos Grenadiers) a 29″

8. Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG) a 30″

9. Stefan Bissegger (Decathlon-CMA CGM) a 31″

10. Rune Herregodts (UAE Emirates-XRG) a 33″

...

21. Harold Tejada (Astana), a 39″

81. Sergio Higuita (Astana), a 1′14″

110. Nairo Quintana (Movistar Team), a 1′30″

118. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 1′34″

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Clasificación general del UAE Tour 2026 tras la etapa 2

1. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) - 2:43:59

2. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 6″

3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) United) a 12″

4. Ethan Hayter (Soudal-Quick Step) a 25″

5. Daan Hoole (Decathlon-CMA CGM) a 26″

6. Lucas Plapp (Jayco-AIUla) a 26″

7. Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG) a 30″

8. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) a 30″

9. Stefan Bissegger (Decathlon-CMA CGM) a 31″

10. Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) a 32″

...

20. Harold Tejada (Astana), a 39″

77. Sergio Higuita (Astana), a 1′14″

106. Nairo Quintana (Movistar Team), a 1′30″

114. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 1′34″

Más de Ciclismo

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: Nairo Quintana of Colombia and Team Movistar competes during the 8th UAE Tour 2026, Stage 1 a 144km stage from Madinat Zayed Majlis to Liwa Palace on February 16, 2026 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Nairo Quintana continúa su temporada esta semana en el UAE Tour 2026

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Colombia's cyclist Egan Bernal celebrates on the podium after winning the National Road Cycling Championships in Zipaquira, Colombia, on February 8, 2026. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

JABAL AL AKHDHAR - GREEN MOUNTAIN, OMAN - FEBRUARY 11: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team crosses the finish line during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 5 a 155.9km stage from Nizwa to Jabal Al Akhdhar - Green Mountain 1024m on February 11, 2026 in Jabal Al Akhdhar - Green Mountain, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team.

Clasificación general del Tour de Omán 2026: así quedó Nairo Quintana, luego de la etapa 4

MISFAT AL ABRIYEEN, OMAN - FEBRUARY 09: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team attacks in the breakaway during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 3 a 191.3km stage from Samail - Al Fayhaa Rest house to Misfat Al Abriyeen - Eastern Mountain 921m on February 09, 2026 in Misfat Al Abriyeen, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán 2026.

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Noticias Destacadas